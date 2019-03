FÚTBOL - Segunda B Así ven tres exjugadores de la UD Salamanca a Portilla, nuevo futbolista de Unionistas CF Portilla, nuevo jugador de Unionistas. / EL DIARIO MONTAÑÉS José Moratón, Juanjo Expósito y Edu Bedia, también canteranos del Racing de Santander como Portilla, analizan el nuevo fichaje de Unionistas para la medular JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 6 marzo 2019, 13:15

Unionistas de Salamanca anunció este pasado lunes el fichaje del futbolista Cristian Portilla Rodríguez (Santander, España, 28 de agosto de 1988), jugador creativo que llega para reforzar el centro del campo del equipo de Roberto Aguirre en los últimos tres meses de competición tras las importantes lesiones de futbolistas que han dejado la plantilla blanquinegra muy mermada de efectivos.

Portilla es uno de los futbolistas que han salido de la cuidada cantera del Racing de Santander, que llegó a debutar con su primer equipo en la Primera División el 27 de octubre de 2005, luego también jugó partidos en la máxima categoría con el Sporting de Gijón, y fue internacional en categorías inferiores -cinco partidos con la selección nacional sub-17-; después pasó por numerosos equipos y países como Grecia, Hungría, Indonesia, Chipre, Estados Unidos, Canadá o Lituania, del que procede para recalar en Salamanca tras finalizar su contrato con el FC Žalgiris. El jugador cántabro ha coincidido en su larga trayectoria con varios jugadores que llegaron a militar juntos en la extinta UDSalamanca, los tres en la temporada 2010-11, la última en la que club salmantino jugó en Segunda División antes de desaparecer en el verano de 2013 dos temporadas después ya en Segunda B. Estos tres jugadores son el central José Moratón, ya retirado, Edu Bedia, mediapunta que se encuentra en la actualidad jugando en la India, y Juanjo Expósito, delantero que ha pertenecido al Racing hasta este pasado mes de diciembre y que marcó 7 goles en su campaña en la capital del Tormes.

Juanjo señala que «coincidimos muy pronto en la cantera del Racing de Santander, yo era juvenil y él tenía dos años menos y jugaba con nosotros. Era el típico alumno aventajado que fue internacional. Luego yo llegué al primer equipo y él después. Ha hecho muy buena carrera en el extranjero. Jugó en Primera con el Racing y el Sporting. Creo que le puede dar mucho a Unionistas porque es de un nivel bastante alto».

«La semana pasada estuve con su padre y me dijo que lo más seguro es que volviera para España a jugar pero yo no sabía que iba a Salamanca. Seguro que me llama y le recomendaré buenos sitios donde ir porque para mí Salamanca es uno de los mejores sitios en los que he estado», añade Expósito, que expresa sobre las cualidades de Portilla que «como persona es un tío humilde, muy normal. No dará ningún problema extradeportivo y pongo la mano en el fuego. Y en lo deportivo es un mediocentro zurdo con mucha calidad y un golpe de balón de otra categoría. Bien a balón parado y buenos cambios de juego. Además es fuerte defensivamente.Es muy completo».

«El fútbol de Salamanca lo sigo desde que salimos de allí, sé de la existencia de los dos clubes. Sé que en Unionistas sigue Jorge Alonso, Piojo... Nosotros entrenábamos en LasPistas muchas veces», finaliza Juanjo Expósito.

Moratón

Su compañero y amigo Moratón, mayor que Portilla, también tiene muy buena relación con el nuevo jugador de Unionistas. De hecho ya ha hablado con él tras conocerse su fichaje por el equipo salmantino. «Yo ya estaba en el primer equipo, él llegó allí con 16-17 años, un alumno aventajado de la cantera del Racing. Fue un poco precoz, llegó demasiado pronto al fútbol profesional y guardamos una gran amistad. Recuerdo que al inicio tuvo problemas porque evolucionó muy rápido y allí le costó aclimatarse. Pero ha hecho muy buena carrera, con presencia en muchos países», señala el excentral.

«Portilla es un mediocentro con una pierna izquierda prodigiosa y un gran golpeo de balón. Animo a los seguidores a que busquen en redes goles suyos porque los hay muy buenos e incluso premiados por la Liga, buena salida de balón y siempre tuvo mucha hambre de fútbol, desde pequeño. Se ha cuidado siempre como un verdadero profesional. Le va a venir muy bien a Unionistas», finaliza José Moratón, que guarda mucho cariño por el club charro desde su fundación y al que ayudó en sus primeros momentos. «Ahora les sigo mucho porque juega Unai Hernández allí que le tuve cuando yo era entrenador de la selección cántabra y también en el Racing B. Les veo e incluso compro partidos por @Footters».

La relación de José Moratón con Unionistas viene de largo, ya desde la fundación del proyecto en 2013. «Me pidieron ayuda a la hora de la creación de Unionistas. Es un club ejemplar, de los aficionados. Dejé muy buenas relaciones en Salamanca, tengo muchos amigos por allí. Pero cuando pasó el tema de la desaparición me dio mucha pena, estuve solo un año allí pero me trataron con mucho respeto y a la hora de crear el club me pidieron un poco ayuda para difundir la idea del club. Mandé vídeos desde mi casa, soy Unionista, un club creado desde abajo por los verdaderos aficicionados, de la que siempre será la Unión y desde eso, siempre le sigo». El central recuerda que en su año en la UDS «coincidí con Piojo, De la Nava, Sito Cruz, José Ángel, Toti, que era un pedazo de jugador... De la Nava pintaba muy bien. Iba a ver al juvenil de la UDS en División de Honor, me acuerdo de Cristeto también».

Por último, Edu Bedia expresa desde la India que «le conozco desde hace muchos años, desde que teníamos 10 años. Para Segunda B lo veo sobrado, ha jugado en muchos países. Un mediocentro con mucha calidad y llegada; en el tema personal dará un empujón al equipo, siempre ha sido capitán en los equipos que ha estado, con mucha personalidad para ayudar en cualquier problema que se presente. Sin duda, un gran fichaje para Unionistas», finaliza el talentoso jugador cántabro que pasó tras Salamanca por equipos como el Racing en Primera o en Segunda en el Hércules, Barcelona B, Oviedo o Zaragoza.