FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B

Tres canteranos de la UDS dan sus razones para confiar en la remontada de Unionistas

Piojo, Gallego y De la Nava dan las claves a la afición de Unionistas para que confíe en subir a Segunda B

Salamanca

Jueves, 21 junio 2018

Para conseguir algo, primero hay que creérselo y eso ya ha llegado al vestuario de Unionistas de Salamanca. Tres de los canteranos de la desaparecida UD Salamanca que militan actualmente en el club charro, Carlos de la Nava, David Gallego y Piojo, dan las claves a la afición de Unionistas para que confíe en que este sábado, a partir de las 19 horas en Las Pistas, el conjunto charro remonte el 1-0 del partido de ida de la eliminatoria final de ascenso a Segunda B ante Yugo Socuéllamos.

David Gallego lo tiene muy claro porque «apenas hemos fallado en casa, casi cualquier resultado que hemos tenido aquí nos valdría para subir y porque este equipo en las grandes ocasiones se crece y estoy convencido de que mis compañeros van a dar el mejor nivel en el momento clave». Piojo reitera que «al final los números hablan por sí solos, es cierto que no juegan, pero sí que sirven de referencia. Veo entrenar al equipo y hay muchas ganas de que llegue el sábado; ante el Tarazona o Don Benito hasta el jueves no nos recuperamos pero ahora desde el lunes la gente tiene unas ganas de sábado increíbles». De la Nava advierte a los aficionados que «solo hay que ver el equipo que tenemos y ver los números de casa. La afición también va a tener su papel importante y ya hemos visto que siempre ha funcionado, en casa y fuera».

Unionistas se encontró 'encerrado' en el pequeño campo del Socuéllamos y ahora sus jugadores creen que en Las Pistas la situación cambiará radicalmente. «Creo que Las Pistas influirán mucho. Allí el partido parecía casi otro deporte y en casa será muy distinto. Nos va a favorecer a nosotros para intentar remontar porque somos capaces», expresa Carlos de la Nava, algo que mantiene Piojo porque «el campo nos beneficia en todo, allí no se vio un partido de fútbol sino que una bola empezaba a saltar y a ver quién era el mejor que la controlaba. Jugamos en nuestra casa y teniendo el césped como lo tenemos... Además no sabemos especular. Hay que salir a tumba abierta». Gallego considera que «un campo en buenas condiciones beneficia al equipo que quiere jugar y rápido. Esos somos nosotros porque es nuestra mejor arma».

Los tres salmantinos no tienen dudas de cómo tiene que salir Unionistas al campo el sábado ante el Socuéllamos. «A por ellos desde el inicio. No sabemos especular y no nos viene bien. Hay que ir desde el inicio a marcar el primero y cuando lo logremos a por el segundo», dice Gallego, mientras que Piojo advierte que «no podemos salir a especular y tenemos que salir a tope desde el primer minuto. Un gol llega enseguida, cuando menos te lo esperas aparece y si no llega en los primeros minutos no hay que volvernos locos, los partidos duran 90 minutos y si tiene que llegar ahí con un gol de Molina en un córner pues que sea así», mientras que De la Nava dice que «hay que ser listos y saber jugar el partido. Ante el Tarazona lo hicimos y si salimos así tenemos muchas opciones de subir».

El recuerdo de la UDS

Los tres se formaron en la UDSalamanca -el pasado día 18 hizo cinco años que desapareció- y los tres confían en rendirle el mejor homenaje posible con el ascenso. Carlos significa que «siempre me acuerdo de la Unión. La categoría en la que queremos estar la próxima temporada es donde ella murió y ojalá podamos devolver a la ciudad a esa categoría». Piojo apunta que «los momentos más bonitos de mi carrera los viví con la UDSpero no tuve la suerte de vivir ningún ascenso y tengo unas ganas locas por ascender y ver qué pasa. Es una pequeña mancha que se me quedó cuando murió la UDS y espero conseguirlo con Unionistas».

Por último, el defensa David Gallego señala que «la Unión murió en Segunda B y ahora nosotros lo tenemos muy cerquita, a un paso de devolver a los aficionados que han luchado tanto para que el equipo esté donde está», finaliza.