FÚTBOL - Segunda B Trejo, sobre su situación en el Salamanca CF: «Estoy tranquilo, vamos a esperar a ver qué sucede» Trejo, a la derecha, en Zamora. / El Norte El entrenador trató de refilón la negativa de la RFEF a convalidar su título para dirigir en España y el club emitirá un comunicado este jueves a las 12 horas JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 14 agosto 2019, 23:24

El entrenador del Salamanca CF UDS, José Luis Trejo, analizó brevemente tras la derrota de su equipo en Zamora (1-0) la situación de su ficha, que se ha sido bloqueada por la RFEF y, si no hay cambio en la próxima semana, no podría sentarse durante la temporada en el banquillo del equipo charro al no tener la ficha UEFA Pro para poder dirigir en Europa.

Solo al final del partido ante el Zamora y a preguntas de los periodistas, Trejo se limitó a decir al respecto que «estoy tranquilo, siempre habrá estas situaciones pero yo tranquilo en este sentido, vamos a esperar a ver qué sucede, nada más».

Por su parte, el club, que durante toda la jornada del miércoles ha optado por el silencio, aseguró que a las 12 del mediodía de este miércoles emitirá un comunicado para explicar la situación.