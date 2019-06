Fútbol - Segunda B Trejo asegura que viene a «ganar el campeonato y ascender» con el Salamanca CF UDS José Luis Trejo, en el banquillo del Helmántico. / WORD El nuevo entrenador mexicano del equipo blanquinegro espera llegar con la plantilla muy avanzada a la pretemporada en el país azteca ISIDRO L. SERRANO SALAMANCA Viernes, 28 junio 2019, 22:41

El nuevo técnico del Salamanca CF UDS, el mexicano José Luis Trejo, no se anduvo por la ramas en su presentación en el Helmántico. «Mi intención es ganar el campeonato y ascender» respondió nítidamente cuando fue preguntado por sus objetivos al tomar las riendas del equipo.

Acompañado por los responsables de la parcela de Inteligencia Deportiva del club, Aarón Sánchez y Octavio Mora, y su ayudante Rafa Dueñas, Trejo compareció ante los medios en la sala de prensa del estadio con una amplia sonrisa y con ganas de agradar.

Con una amplia experiencia profesional en el fútbol , aunque después de un tiempo alejado de los banquillos, el nuevo técnico del Salamanca CF UDS aseguró que le gustaría «desarrollar un fútbol ofensivo que agrade a la afición charra, si bien no hay que descuidar la parcela defensiva».

Además, confirmó que ya se está trabajando para poder tener la plantilla prácticamente cerrada para iniciar la pretemporada prevista en México.

«Me da mucho gusto estar aquí. El proyecto al que me ha invitado Manuel Lovato ha sido para mí un reto, porque creo que este equipo merece estar en otra condición y en otro lugar. He llegado a la ciudad y me ha gustado mucho cómo es y cómo me ha recibido» afirmó Trejo en sus primeras palabras ante los medios.

El técnico mexicano afirmó que para afrontar ese reto «nos vamos a poner a trabajar. Formamos un grupo de trabajo que quiere tener este logro, y con el sacrificio y esfuerzo máximo, podremos lograr que el equipo esté próximamente en una división diferente».

Trejo aseguró que siempre había esperado un reto de estas características, « y cuando me lo ofrecieron ni me lo pensé».

El equipo cuenta actualmente con poco más de una decena de jugadores, por lo que Trejo y su equipo están ya manos a la obra para confeccionar una buena plantilla. «Estamos en la elaboración y armado del equipo. Estamos en muy buen tiempo para poder ajustar y recibir algunos elementos que nos vengan a ayudar para crear un equipo competitivo. Que tenga el valor de lo que realmente representa esta ciudad. Podemos tener la gente adecuada para este club», aseguró el nuevo míster, que reiteró que el objetivo era grande: ascender. «He venido con la intención de ganar. No he visto técnico que no aspire a ser el campeón. Luchar, trabajar, buscar el campeonato y el ascenso. Por ahí vamos, es nuestra línea y pondremos todo lo que esté de nuestra parte.»

Sobre los jugadores con las que cuentan hasta el momento, Trejo señaló que «conozco y he observado ya a algunos a través de informes del cuerpo técnico y de vídeos. Estamos en el armado y en el estudio de quiénes son los que próximamente estarán en el 11 inicial. Yo lo que me propongo, como todo técnico que quiere ser ganador, es un fútbol ofensivo. Un equipo que meta goles y agrade a la afición», aunque recordó que «no podemos descuidar el defender. Tiene que ser un equipo que sepa defender y sepa atacar bien, y esperemos que a la gente le pueda agradar nuestro estilo».

También señaló que se iba a dedicar a conocer la categoría, «conozco a algunos equipos, no a todos, pero en el fútbol está todo inventado».

No quiso olvidarse Trejo de uno de los aspectos más destacados del club como es la pretemporada, que se iniciará en México. «Creo que es un buen paso. Es un cambio y una invitación que se nos ha hecho, tener la posibilidad de trabajar allá. Marchamos a México y regresamos en la etapa final de pretemporada con el plantel al 100%», afirmó el entrenador blanquinegro, que insistió en que se agilicen los fichajes para hacer una buena pretemporada, «bien armados y con el tiempo suficiente para poder arrancar bien la campaña»

Para despedirse, y antes de bajar a pisar el césped del Helmántico, Trejo aseguró que sus sensaciones eran muy agradables. «Estoy muy contento de estar aquí. Entusiasmo enorme por lo que es el equipo. A la afición hay que corresponderles, se lo merece, es importante y fuerte. Hay que corresponder con resultados. Pondremos lo mejor de nuestra parte, con un equipo competitivo, y esperamos su apoyo total ».