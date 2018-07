El traslado del mercadillo se someterá a consulta pública Vista general del mercadillo de los sábados en la zona de San Pelayo. / S. G. CIUDAD RODRIGO El Ayuntamiento propondrá tres ubicaciones y en ningún caso serán en lugares donde haya vecinos S. G. Domingo, 1 julio 2018, 12:17

l Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo va a someter a consulta pública entre los vecinos la futura ubicación del mercadillo de los sábados. No hay fecha para llevar a cabo a la práctica esta idea ni se ha definido la fórmula que se utilizará pero lo que es un hecho es que ese mercado saldrá de su ubicación actual en la zona de San Pelayo y que desde el Consistorio se propondrán tres opciones para el traslado.

«Parece que en tema del mercadillo a todo el mundo le gusta opinar, todo el mundo tiene soluciones, así que hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es que sea la ciudadanía la que elija», justifica la decisión la concejala de Mercados, Soraya Mangas.

«Podríamos hacerlo por las bravas pero creo que es mejor así», explica. «Vamos a proponer tres ubicaciones, porque tampoco creo que se pudieran sacar muchas más y que fueran razonables ya que se tienen que dar muchas circunstancias».

Los técnicos municipales trabajan en esos posibles emplazamientos que tienen que reunir, entre otras características, «que no afecten a los vecinos y no haya viviendas alrededor», reconoce. Además, la zona deberá ser accesible, se tiene que poder cercar para atajar, en la medida de lo posible, los problemas con la limpiezas y, además, deber tener zona de aparcamientos. «Son muchas condiciones, no es fácil», asume la edil.

De momento, se sabe que una de las zonas que se van a proponer son los fosos de la muralla, desde la zona próxima a la puerta de Amayuelas y las otras dos, «las están viendo los técnicos, no vamos a desvelar nada hasta que no estén seguras y se vea que caben los puestos».

En la actualidad, ese mercadillo cuenta con entre 100 y 120 puestos cada semana, todo depende de la temporada y la idea es que «no haya reducción de puestos tan solo dejar fuera a los que no están pagando». No es menos cierto que esos puestos son los que se tienen contabilizados pero desde el Consistorio no son ajenos al hecho de que hay vendedores que se colocan sin autorización».

Por otra parte, «hemos visto por las fotos aéreas que hay puestos que tampoco cumplen con las medidas obligatorias que son 8, 6 y 4 metros, y les hay de 2, 5 ó 10 metros y eso también hay que controlarlo un poco», defiende Soraya Mangas.

Esta misma semana se celebró una reunión con los vecinos de San Pelayo y desde el Consistorio insisten en que «de allí, sale».

De igual modo, está descartada la idea de ubicarlo en la zona del paseo de Carmelitas, un punto que causó malestar entre los vecinos y que el Consistorio se comprometió a paralizar.

Por lo tanto, todo quedará en manos de los propios vecinos y a pesar de que el sistema de votación no está definido, «vamos a esperar a conocer las tres ubicaciones que se proponen», un modelo que no es ajeno y que se podría llevar a la práctica es el mismo que se utilizó para elegir el cartel anunciador del pasado Carnaval del Toro.

El traslado de este mercadillo de los sábado está siendo uno de los temas que se ha hecho su propio hueco esta legislatura y la idea inicial era que ya se hubiera dado una solución a principios de año.

El cambio, en principio, se quiere hacer coincidir con el momento en el que los vendedores tengan que renovar sus licencias, por lo que todo hace pensar que si finalmente hay movimientos, no se produzcan de manera efectiva hasta el 1 de enero de 2019.

Los vecinos de la zona de San Pelayo insisten en los contratiempos que les causa ese mercadillo, desde no poder salir de sus viviendas porque no hay espacio debido a los puestos, hasta la suciedad que genera. Ese es uno de los aspectos en los que más se ha insistido, la limpieza, y a pesar de que se han probado varias fórmulas, no se soluciona.