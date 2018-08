Transmitir el patrimonio a través de la fe cristiana Carmen Ingelmo, junto a la Puerta de Ramos de la Catedral. / WORD Con esa experiencia ha aprendido a comprender las obras de arte desde su contexto devocional y litúrgico EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Lunes, 13 agosto 2018, 13:17

La labor de guía turística de Carmen Ingelmo se ha unido a la de la fe y poder acercarse a su trabajo con la mirada del que cree y enseña el significado de las obras de arte de nuestros templos.

–¿Cuál es su vinculación con la Diócesis de Salamanca?

–Los sacerdotes que empezaron y que dirigen el proyecto de Fe y Arte son párrocos de la Diócesis de Salamanca y el arte que se estudia es el que contienen las propias iglesias.

–¿Cómo surgió la iniciativa de mostrar el patrimonio de la ciudad a través de la fe?

–Esta iniciativa surgió hace más de diez años de la mano de Tomás Gil y Juan Andrés Martín, que en aquellos años eran párrocos de algunos de los pueblos del Arciprestazgo de Peñaranda. Durante esos años dieron a conocer a los vecinos de esos pueblos las obras de arte que atesoraban sus parroquias, acercándolas a los fieles de una forma amena y didáctica pero siempre con un fin último, evangelizar a través del arte.

–¿Cuál es la principal diferencia?

–Hay que partir de la premisa de que el arte que contiene nuestras iglesias son la manifestación visible de la fe del pueblo cristiano. Uno de los objetivos del arte religioso es proclamar esa fe, el otro es enseñar y evangelizar a través del arte; mostrar al pueblo de una forma gráfica la Historia Sagrada que nos narra la Biblia a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así se define en el propio Catecismo: «La iconografía cristiana transcribe mediante la imagen el mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transcribe mediante la palabra».

–¿Qué le ha aportado estar en este grupo de Fe y Arte?

– Al colaborar en este grupo tanto mi compañera y también guía, Flor González como yo, hemos aprendido que el arte religioso es mucho más que una manifestación cultural, hemos entendido que son obras que nacieron de la fe y que expresan esa fe. Siento que es una gran suerte cada vez que nos reunimos participar de la sensibilidad artística de los historiadores de arte, profesores y demás compañeros. Y por supuesto la dirección de Tomás Gil y Juan Andrés que con su formación me ayudan a comprender las obras en su contexto devocional, didáctico, litúrgico y teológico.

– Una guía turística cristiana, que se mueve por la fe, ¿qué cualidades tiene?

– Tiene o puede tener las mismas cualidades que cualquier persona, pero lo que siempre va a tener es la certeza de que el espíritu de Jesús la acompaña en cada paso y esto da mucha confianza. El espíritu de Jesús evoca alegría, cuidar las palabras, ser paciente, amable, ser humilde, controlar el ego y esforzarse cada día en ser mejores.

– Del patrimonio de la Diócesis, ¿qué destacaría? ¿Cuál es lo más desconocido?

– Claramente, lo más desconocido del arte de nuestra Diócesis es el patrimonio que se conserva en las iglesias del mundo rural y el arte de los monasterios, sobre todo en aquellos situados en localidades pequeñas.

– A los visitantes, ¿qué les resulta más atractivo?

– En un principio y generalizando, los visitantes se dejan atraer por la monumentalidad. También depende mucho del conocimiento y las experiencias culturales que tengan. A todos asombra el patrimonio tan antiguo que preservamos y el esfuerzo que debieron realizar las personas que intervinieron en esos trabajos.

– ¿Hay alguna anécdota que destacaría de lo que cuenta en estas visitas de fe?

– Muchos de los grupos con los que trabajo son adolescentes franceses, algunos tienen conocimientos de arte pero desconocen la iconografía religiosa cristiana. Estando en el coro de la Catedral Nueva, unos chicos se estaban fijando especialmente en el bellísimo atril de bronce situado en el coro. Me pareció muy normal porque visualmente es una obra de orfebrería muy llamativa. Con chicos tan jóvenes tienes que aprovechar las oportunidades cuando posan su atención en cualquier detalle de la iglesia para transformar su curiosidad en una información, un aprendizaje. Les pregunté qué veían ellos en ese atril y me respondieron muy serios «la mascota de Harry Potter», no pude evitar la risa, efectivamente el hipogrifo de este personaje de la literatura juvenil tiene alas y garras delanteras de un águila gigante como el pelícano del coro.

– ¿Se adapta a todos los públicos?

– Las visitas tienen que ser adaptadas porque cada día las personas que tienes delante son diferentes. Hay un contenido básico que se repetirá casi siempre pero trato de empatizar desde el inicio de la visita