Tráfico advierte de que los móviles «se han adueñado del puesto del conductor» Reunión de la Comisión Provincial sobre Tráfico y Seguridad Vial. / WORD Las autoridades piden extremar la atención al volante ante el incremento de víctimas mortales DANIEL BAJO / WORD Salamanca Sábado, 1 septiembre 2018, 11:36

La Comisión Provincial Sobre Tráfico y Seguridad Vial de Salamanca se reunió ayer para estudiar cómo se presenta la operación retorno de este fin de semana y evaluar qué tal ha discurrido el verano en las carreteras salmantinas. También pusieron sobre la mesa algunas ideas para tratar de rebajar la siniestralidad. La subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, y el jefe provincial de Tráfico, Miguel Moreno, mostraron las conclusiones.

La subdelegada admitió que «no podemos estar contentos» con la marcha del verano y del año, ya que las cifras son peores que las de 2017. Según la DGT, con datos a 26 de agosto, este año ha habido 53 accidentes más, cuatro víctimas mortales más, 12 heridos graves más y 82 heridos leves más que esas alturas de 2017. La DGT señala que «pese al incremento en la accidentalidad con respecto a 2017, sólo cuatro provincias en España (Álava, Albacete, Lérida y Segovia) presentan una cifra menor de fallecidos en carretera a 24 horas». La subdelegada apuntó, pese a todo, que «esa no es razón para no preocuparse». El jefe provincial de Tráfico, Miguel Moreno, corroboró que «la evolución no es positiva». Las autoridades confían en que la siniestralidad a final de año sea menor que en 2017, que terminó con 15 víctimas mortales.

Despistes

El informe de la Dirección General de Tráfico analiza cómo fueron los accidentes mortales y las causas detrás de éstos para tratar de reducir su número. El estudio apunta que «los accidentes de tráfico constituyen eventos de naturaleza multicausal, que muy raramente pueden ser relacionados con una única causa. Esta complejidad lleva a hablar de factores concurrentes, entendidos como todos aquellos factores relacionados con las personas, los vehículos y las vías que han podido desempeñar algún papel en la ocurrencia del accidente o el agravamiento de sus consecuencias. Este año, en cinco de los seis accidentes con víctimas mortales ocurridas en zona interurbana, la distracción o somnolencia estuvo presente entre las principales causas del siniestro. Asimismo, en los accidentes con heridos graves la conducción distraída o desatenta fue el principal factor concurrente, seguido de la velocidad inadecuada».

Tanto la subdelegada como el jefe de Tráfico insistieron en que hay que apelar a la «corresponsabilidad de los ciudadanos» y que éstos deben «tomar conciencia» sobre los riesgos de los excesos de velocidad, de las distracciones al volante y del consumo de alcohol y drogas. Las campañas de la DGT, los radares y las patrullas no sirven si los conductores no ponen de su parte. Miguel Moreno puso como ejemplo que cuatro de los fallecidos de este año impactaron casi frontalmente contra un camión en una carretera convencional. Es «inexplicable» a menos que estuviesen «despistados» o en un estado de «somnolencia».

El jefe de Tráfico también pidió a los conductores que se olviden del móvil y de los servicios de mensajería cuando se pongan al volante. «Salamanca se mueve en la dinámica del país. Hay más distracciones y los móviles se adueñan del puesto del conductor. Falta atención a la conducción».

La DGT también se plantea adoptar nuevas medidas al margen de pedir a la ciudadanía que tengan más cautela al volante. La subdelegada afirmó que han tomado nota de las ideas de algunos ayuntamientos de la provincia que han fletado autobuses nocturnos para traer y llevar a los jóvenes de fiesta a los pueblos vecinos y así evitar que cojan el coche. Es una medida que se «estudiará» junto con los consistorio, aunque la subdelegada no especificó cómo se aplicaría.

Otra idea sobre la mesa incumbe a los radares fijos en vías de alta capacidad, como las autovías que discurren por la provincia. Miguel Moreno explicó que analizarán la posibilidad de «reubicar» algunos controles fijos de velocidad a lo largo del año que viene. El jefe provincial vinculó esta idea con el incremento en el flujo de vehículos tanto en la Vía de la Plata como en la A-62, especialmente durante el verano y en las operaciones salida y retorno.

Regreso a casa

Este fin de semana se acaban las vacaciones para miles de personas que regresarán a sus hogares y que atravesarán Salamanca de cabo a rabo. La DGT prevé unos 61.000 desplazamientos por la provincia «sin contar» los viajes entre pueblos y de corto alcance. Miguel Moreno advirtió de que estos viajes por carreteras conocidas son un terreno abonado para los temidos despistes y distracciones. Si el viaje es de largo recorrido, recordó que hay que parar de vez en cuando para hidratarse y despejarse un poco.

Tráfico informa también de los efectos para Salamanca de la operación paso del Estrecho. Afirma que «este año, desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto (ambos inclusive), se habrían registrado por la A-66 (Salamanca) el paso de 65.362 vehículos correspondientes a las 6 nacionalidades de Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania y Países Bajos que se tienen en cuenta a efectos de cómputo estadístico para la Operación Paso del Estrecho (OPE), por lo que en el supuesto que fuesen todos 'vehículos OPE', representarían un porcentaje del 27.37% de los 238.844 vehículos embarcados por los puertos de Algeciras y Tarifa durante ese mismo periodo (del 1 de julio hasta el 15 de agosto)». Salamanca, según se deduce de los datos de Tráfico, se ha convertido en una sólida alternativa para miles de residentes europeos que todos los años atraviesan el estrecho de Gibraltar y que ahora, una vez terminado agosto, vuelven a sus países de residencia. La Vía de la Plata se suma así a las tradicionales rutas por Madrid o el corredor mediterráneo. Son miles de turismos y pasajeros por las autovías de Salamanca y un nuevo motivo de atención para las autoridades.

La DGT prevé que la mayor intensidad de tráfico se dará hoy de 09:00 a 15:00 horas y mañana de 17:00 a 22:00 horas. Las seis últimas operaciones retorno de agosto terminaron sin víctimas mortales y la mayoría, casi sin heridos. Paciencia al volante y que continúe la buena racha un año más.