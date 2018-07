«Al toro no lo vi, noté que algo me rozaba y pensé que era el codo de otra persona» Jaime González, en el hospital de Navarra tras la cornada. / WORD El joven salmantino Jaime González relata su cogida en el encierro de Jandilla de San Fermín del viernes, por lo que fue trasladado al hospital EVA CAÑAS / WORD Domingo, 15 julio 2018, 12:01

«Quien se mete tiene ese riesgo», reconocía ayer el joven salmantino de 19 años, Jaime González, tras la cogida que sufrió el viernes en el séptimo encierro de San Fermín de la ganadería extremeña Jandilla. Este corredor sufrió una cornada en el brazo izquierdo con pronóstico menos grave, y durante unos días permanecerá ingresado en el hospital de Navarra, aunque como él mismo detallaba se encuentra bien, «me puedo mover, pero los medicamentos los recibo por vía intravenosa y por eso sigo aquí».

El jueves también participó en el encierro de los toros de Victoriano del Río, «estuve en el mismo sitio, hice una carrera bonita y me pude colocar mejor, y ya estaba mentalizado de que me tenía que meter bien, sabía que el toro se acercaba por la derecha». Jaime apunta que en el encierro no ves venir al toro en sí sino unas manchas negras, «pero el día de Jandilla, cuando miraba para la cuesta de Santo Domingo no vi nada, había tanta gente justo después de sonar el cohete, y me preocupé, pero sabía que venía el toro por la derecha y me puse allí, y me imaginé que lo vería venir, pero no lo vi».

Este joven corredor reconoce que cuando le arrolló el animal estaba convencido de que era otra persona, «que era alguien que me estaba empujando con el codo, que era lo que noté, y se ve en las fotos cómo tengo el periódico agarrado con la mano derecha porque estaba dispuesto a apartarlo así». Y cuando se levantó del suelo, Jaime se dio cuenta de que no era otro corredor sino uno de los toros, «me miré para ver si tenía algo pero por delante no había manchas de sangre, estaban todas por detrás, y seguí corriendo para la plaza, pero los forales que estaban en el Ayuntamiento me pararon y me dijeron que me tumbase y es cuando vía que estaba sangrando algo». En ese momento, un profesional de la Cruz Roja le confirmó que tenía una cornada.

Este corredor es habitual en muchos encierros y lamenta que haya tenido una cogida así, pero otros compañeros que vivieron la carrera en la misma zona tuvieron el mismo problema de no ver los toros venir hacia ellos por la cantidad de gente en esa zona. Además, Jaime agradece la nobleza del toro, «no iba a por mí, yo me crucé en su camino, y como es natural en los Jandilla, buscaba hueco, y sino me hubiese trincado a mí hubiese sido al siguiente o al anterior».

Primero fue atendido por Cruz Roja y como tenía las cámaras de televisión, «me taparon entero con la lona y me pusieron el pañuelo en la cara, pero me di cuenta que era peor, y si mi madre lo veía por la pantalla se iba a preocupar y lo que hice fue poner el pulgar hacia arriba, y fue especial, porque al sacar el pulgar la gente empezó a aplaudir».

En los primeros en los que pensé fueron en sus familiares, en especial, en su madre, «cuando llegué al hospital la llamé, y estaba muy nerviosa, pero hablé con ellos y vieron que estaba bien».

Como él mismo aclara, la cornada no afectó a ningún nervio, ni vena, «ni vaso sanguíneo, nada, aunque fue profunda pero muy sano». De San Fermín era su cuarto encierro desde que es mayor de edad, «el año pasado los corrí en Telefónica y Estafeta y este me gustó el tramo del Ayuntamiento, pero lo hice mal al meterme por la derecha, pero sabía que tenía hueco».

Para Jaime González, lo especial de San Fermín es el miedo que se pasa, «en otros no me pasa, como en Coria o en Fuentesauco, y puedo rodar al toro alguna vez, pero aquí se pasa mucho miedo en los instantes del principio». Este joven corredor no sabe muy bien la razón, «la gente, las calles son estrechas, el nerviosismo que se intuye entre la gente, ya desde que vas a comprar el periódico, la música que suena, los avisos previos a la salida, un poco todo eso que lo hacen mucho más especial».