El Toro del Aguardiente mirobrigenses se olvida de la calle y monta la fiesta en la plaza Momentos ajustados para uno de los recortadores. / JOSÉ VICENTE-ICAL CIUDAD RODRIGO El astado de Sánchez Herrero no abandonó el coso, en el que permaneció durante algo menos de una hora S.G. CIUDAD RODRIGO Miércoles, 6 marzo 2019, 11:33

Esto de los toros tiene una parte de lotería cuando se trata de un festejo por las calles y ayer acertaron los que optaron por ver el Toro del Aguardiente en la Plaza Mayor.

En este tipo de festejos uno siempre se la juega y en esta ocasión por un lado estaban los que lo habían visto muy bien y los que no vieron nada.

El Toro del Aguardiente 2019 salió a las nueve en punto de la mañana de los toriles de la Plaza Mayor pero decidió que la calle no era lo suyo y durante casi una hora permaneció en este improvisado coso carnavalero. Hizo algún amago de pisar la calle Madrid pero era poner las pezuñas en el cemento y darse la vuelta.

El astado, de nombre 'Gordo', era un ejemplar de la ganadería de los Hermanos Sánchez Herrero muy bien presentado y que ofreció carreras de lejos en la plaza.

Éste no ha sido el único animal que los de El Bodón han traído a este carnaval, ya que los toros de las capeas nocturnas también eran suyos, lo mismo que el novillo lidiado en la exhibición de recortes del lunes. Buena parte de esta familia ganadera contempló el festejo desde el balcón que mantienen desde hace años en la parte más alta del bar Ángel.

Los intentos por sacar al animal de la plaza de toros no fueron pocos y en ese proceso, en una de sus embestidas, acabó arrancando la parte izquierda de la puerta de la calle Madrid.

Maletillas y recortadores, aquí sí, alternaron los turnos para torear

Maletillas y recortadores, aquí sí, fueron igualmente alternando turnos y casi como sucede en cada festejo, no faltaron los sustos. El más importante le tocó sufrirlo a un joven que quedó aprisionado por el toro contra las barreras pero que consiguió escapar de lo que podía haber sido una grave cornada. Por suerte, la cosa no pasó de eso, de un susto.

Tras casi una hora con el toro en el ruedo y no avanzar en su salida, se optó por cerrar la puerta de la calle Madrid y con los cabestros recoger al astado.

Todavía el animal retrasó su entrada otros 10 minutos ensañándose con alguno de los bueyes de Celador Zurdo, que quería recogerlo junto al resto de mansos.

Que el toro no saliera de la plaza no quiere decir que no fuera bueno, pues de hecho le sacaron pases y protagonizó carreras pero su voluntad, tristemente, fue la de no salir.

En el transcurso de este festejo desde Cruz Roja tuvieron que atender a un varón de 65 años de Muga de Sayago (Zamora) que presentaba un hematoma en el codo pero que fue dado de alta in situ.