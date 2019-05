BALONCESTO - LEB Plata El CB Tormes se despide de la LEB Plata con una derrota en la prórroga (80-81) Sikiras es frenado en falta por dos rivales del Aceitunas Fragata Morón. / Maria Serna Los de Jandro Zubillaga tuvieron un último balón para ganar pero se despiden con solo seis victorias en el grupo JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 11 mayo 2019, 22:39

Adiós a una mala temporada con otra derrota. La Antigua CB Tormes no pudo despedirse esta tade de la LEB Plata con una victoria y cayó también derrotado en el último partido del curso en la prórroga ante el Aceitunas Fragata Morón de Sevilla por 80-81 en un igualado encuentro. El partido concluyó con empate a 73 y se tuvo que llegar a la prórroga para que los sevillanos ganaran por la mínima y eso que los de Jandro Zubillaga llegaron a tener una última posesión para al menos cerrar la temporada con una sonrisa pero una pérdida de balón final -fue el gran lastre del CBTormes con nada menos que 29 en todo el partido- impidió que el equipo charro ni siquiera lanzara a canasta ante su rival.

El CB Tormes concluye así la temporada de su debut en la LEB Plata, una dura campaña en la que ha sido colista de los dos grupos, el de la primera fase y el de la permanencia, y en el que ha tenido que convivir con el gran lastre de no haber ganado ni un solo partido en toda la temporada lejos de Würzburg para un joven proyecto que ni siquiera con los refuerzos invernales fue capaz de cambiar un rumbo que nació a la deriva desde el inicio.

El equipo charro, que no contó con Ehigitor por lesión en este último partido, tuvo a su hombre más eficaz en Jones con 26 puntos y 13 rebotes, bien secundado por Canady con 16, mientras que Sikiras hizo 13 puntos y cogió 14 rebotes pero tuvo un gran lastre en las 8 pérdidas. El conjunto de Zubillaga se tuvo que reponer a un mal primer cuarto en el que todo apuntaba a un claro triunfo sevillano en el partido. El 9-19 del primer cuarto con malas selecciones de tiro y flojos porcentajes no hacían presagiar una buena despedida con Sikiras anotando 7 de los 9 puntos de los locales.

Pero todo cambió en el segundo periodo. Se pudieron ver hasta buenos minutos de baloncesto, con un juego trenzado por momentos, buenas selecciones de tiro y un CBTormes logrando incluso igualar el marcador (38-38) con un gran parcial de 16-2 para sus intereses y nada menos que cinco triples en este periodo (5 de 11 en triples en ese instante) con 12 puntos de Jones en ese cuarto para llevar el encuentro al descanso con 38-40.

Esa igualada se mantuvo en el tercer periodo con incluso alternancias en el marcados a favor de la Antigua CBTormes, que llegó a gozar de un 46-43 en el arranque de un cuarto que se cerró con 55-59 para el Aceitunas Fragata Morón.

El inicio del último periodo parecía apuntar a una cómoda victoria visitante, ya que en el minuto 34 los sevillanos se colocaron con 10 de renta (59-69), pero el CB Tormes no quería irse de vacío o al menos no quería ponerle fácil la victoria al líder del grupo. Remó contracorriente y con el apoyo del público que acudió a Würzburg a ver el último partido de LEBPlata logró forzar la prórroga con dos tiros libres al final de Jacob Round. Los puntos en el periodo extra fueron llegando a cuentagotas, con los sevillanos no parando de fallar tiros libres (11 de 21 al final). Un triple de Víctor Moreno acercaba al CBTormes a la victoria final 1.15 parla conclusión pero ahora sí el visitante Omlid desde la línea del tiro libre le daba la victoria a los suyos (80-81) porque en la última acción de ataque, el equipo salmantino planeó un aclarado para Casey pero el exterior del CBTormes se botó el balón en el pie cuando iba a encarar a su par y con esa pérdida número 29 en el partido para los de Jandro Zubillaga, el CB Tormes dejó escapar el último partido de la temporada.