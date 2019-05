FÚTBOL - Segunda B Toño Vázquez también se despide del Salamanca CF Toño Vázquez, con los brazos abiertos, durante un partido. / María Serna El central no pudo jugar en la parte final de la temporada tras operarse de la espalda JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 27 mayo 2019, 17:57

Nuevo jugador en el Salamanca CF que se despide y que no entra por tanto en los planes de la entidad. El central gallego Toño Vázquez ha utilizado sus redes sociales para poner el punto y final a su relación con el equipo charro, que salvó la categoría en la última jornada de Segunda B. El futbolista fue operado en el mes de marzo según comunicó el club «para operarse de un quiste en la zona lumbar».

«Gracias Salamanca!!! Orgulloso de pertenecer a la historia de este club, un placer defender esta camiseta. Gracias al cuerpo técnico por su confianza y ser unos auténticos profesionales, gracias a mis compañeros, demostrando en los malos momentos, que han sido bastantes, que son unos verdaderos guerreros ...y mil gracias a la afición, el tesoro de este club, un lujo jugar en el Helmántico y sentir la pasión del fútbol, eternamente agradecido.

Y muchísimas gracias a toda esa gente de Salamanca que he conocido que me han ayudado, me han cuidado y me han hecho sentir un Salmantino más. Os deseo lo mejor y seguro que en breves estáis disfrutando de un Salamanca muy grande. Hala Unión», señala el jugador.