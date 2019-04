A tiros contra el estrés Integrantes de la asociación Asadina posan con sus equipos en el campo de juegos de Terradillos. / J. FORMIGO / ICAL TERRADILLOS Varias asociaciones salmantinas practican esta actividad que combina estrategia, capacidad física y habilidad para adaptarse al terreno B. JIMÉNEZ / ICAL TERRADILLOS Lunes, 8 abril 2019, 13:01

Si hay un juego que combina a la perfección la estrategia mental con el ejercicio físico, ese es el 'airsoft'. Una diversión que cada día gana más adeptos como es el caso de varios salmantinos que buscan en él una forma de distracción y emoción «que sirve como desestresante». Así lo aseguran los componentes de la asociación Asadina una de las tres que existen en la ciudad dedicadas a estos juegos. El término 'airsoft' proviene del inglés y se podría traducir como 'aire suave', haciendo referencia a la velocidad y potencia a la que son disparados los pequeños proyectiles.

Considerado casi como un «deporte de estrategia al aire libre», el 'airsoft' pone a prueba las habilidades de los participantes para conseguir unos objetivos. Todas son útiles. Para ganar en este juego se necesita una mente fría, desarrollo de estrategias, capacidad rápida de elección y decisión, habilidad con las manos y fuerza con los brazos, además de unos «reflejos rápidos. Dicen que hay tener una buena capacidad de adaptación a los diferentes medios donde se combate y «saber trabajar en equipo». Pero como destacan todos los participantes, «lo importante es el compañerismo y el buen rato que pasamos juntos».

Como si de una misión militar real se tratase, este grupo de amigos de 'Asadina' deciden transformar sus vidas por unas horas y lidiar en diferentes bandos. En este caso, un terreno propiedad del Ayuntamiento de Terradillos, cedido bajo solicitud previa de manera que la Guardia Civil y la Policía Local estén también informados, sirve de campo de batalla. En él disponen de varios búnker y cuentan con la frondosidad del bosque que ayuda para el camuflaje.

Así lo explica uno de los fundadores de esta asociación salmantina de 'airsoft', Ángel Luis Lucas, quien cuenta que empezó en este mundo en 2010 como un hobby como recomendación de un amigo, «a pesar de ser una moda que va y viene, tiene mucho tirón».

Ángel Luis, más conocido como 'Sedre' en el campo de juego, asegura que la finalidad de este deporte «es pasar un buen rato entre amigos y salir de la rutina diaria», al igual que la gente que juega al fútbol o practica otros deportes. «Es un juego deportivo donde la edad no importa», dice, aunque la normativa fija que es obligatorio haber cumplido los 18 años.

Armas y equipos

Las armas empleadas para las recreaciones en este juego «son lúdico deportivas», como se refleja en la Ley vigente y son muchos los tipos de réplicas que se pueden utilizar. Como explica 'Sedre', se categorizan según su tamaño, ya sean de mano, como las pistolas, o armas grandes, como rifles, fusiles y escopetas. Desde Asadina recomiendan tenerlas registradas en el ayuntamiento donde se está empadronado y llevar siempre la licencia encima cuando se va a jugar. Además, las armas tienen que ir siempre en los maleteros de los vehículos y separadas de complementos como son los cargadores, fundas, baterías o munición. «Nunca puede estar todo junto y ni dentro del coche», afirma con rotundidad 'Sedre'.

Para jugar, las réplicas tienen una potencia máxima definida en función del rol que desempeñe cada jugador. Por ejemplo, está el rol fusilero que «es el soldado a pie», que como mucho puede disparar a 350 pies. También está el apoyo, que va con ametralladoras y sirve para cubrir el avance de los jugadores. Los 'snipers' y fusileros selectos cuentan con una potencia mayor que la de fusilero, por lo tanto, según las medidas de seguridad puede disparar por debajo de los 20 ó 30 metros.

Todas disparan bolas de seis milímetros biodegradables, fabricadas con productos orgánicos, por lo que no contaminan la zona de juego y están diseñadas para que se desintegren.

Los jugadores deben llevar con gafas de protección ocular e incluso una máscara. Van protegidos con ropa de camuflaje que hace de armadura, por lo que en el 'airsoft' «los disparos pican pero no duelen». Además, todos cuentan con apodos que van reflejados en las chaquetas de su vestimenta, «algunos se lo buscan guerreros y otros usan su apellido como referente» e incluso otros tiran de personajes de los juegos de rol. Las personas aficionadas a este juego de estrategia provienen de todos los gremios, desde albañiles, funcionarios, militares o estudiantes, entre otros. Lo definen como un deporte «multigeneracional», en el que comparten experiencia padres e hijos. De ahí surgen buenas amistades «dentro y fuera del campo». Fomentan el juego limpio, sin voces ni enfrentamientos, como se recoge en la normativa, por lo que si no se cumplen «está la expulsión inmediata de la partida».

El guión

Las partidas están guionizadas y se recrean distintas misiones para darle «mayor realismo», reafirman los participantes. Todos los jugadores conocen ese guión antes de acudir al campo, además de un mapa aéreo de la zona con un canal de comunicaciones para cada escuadra. También disponen de los que ellos llaman «el canal 8», que está para mayor seguridad por si hay algún problema durante la partida o dudas, de modo que los miembros de la organización se encargan de solucionarlo.

Antes de comenzar todos los jugadores están obligados a pasar un control para comprobar que se cumple toda la legislación, como las protecciones o la potencia de las réplicas. En ese sentido son muy estrictos y «aquéllas que no cumplan con el reglamento, no juegan».

Se divide a los equipos en función de las misiones. Antes se utilizaban distintas vestimentas de camuflaje pero ahora además, para diferenciarse mejor dentro del bosque «están los brazaletes de color». Cada equipo tiene una misión diferente pero las partidas están ideadas para que al final se encuentren y haya contacto, en definitiva, «que se diviertan», asiente Ángel. «Hay jugadores que prefieren el juego más táctico y a otros les gusta más atacar y disparar».

En el 'airsoft' hay personajes diferenciado. Quizá uno de los personajes con la vestimenta más curiosa en este juego es 'ghillie', conocido también como «emboscado», porque quien lo lleva puesto se hace parte del bosque. Así se denomina a la prenda que emplea para camuflarse el francotirador. Cuentan con una réplica de fusil de cerrojo, con mucha potencia y largo alcance.

El salmantino Miguel Ángel Vera es el 'ghillie' de esta partida. Se ha confeccionado su propio traje con una red hermética y tela de sacos antiguos teñida de color verde. En su caso, siempre se había sentido atraído por el tema de las armas, su hermano es militar y aficionado a los videojuegos de acción. «Esto te da la opción de tener una réplica registrada y al que acabas de disparar, luego te tomas una caña con él». Con el rol de 'Sniper', elimina a todo el que se ponga en su camino y a veces, se trabaja con blancos selectivos. Dice que es el personaje «más tranquilo»; porque es el que menos se mueve. Confiesa que incluso en partidas de cuatro horas, nadie logró descubrirle. Para Miguel Ángel sirve de «desestresante», además de aprender a trabajar en equipo y meterse en la piel de los demás.

Para el más joven, Alejandro González, lo que «realmente le gusta es el buen ambiente». «Porque no se compite, se juega. En su caso, un cliente de su padre le animó a ver el juego hace tres años y desde entonces no ha parado. Según reconoce Juan José Martín, disfrutan con »«la adrenalina del momento» y no se lo toman como una competición, «es un juego entre amigos para liberar el estrés diario y olvidar las rutinas».

Estos grupos de aficionados al 'airsoft', formados por personas de diferentes edades y gremios, lidian sus propias batallas para salir de la rutina. Hoy ganan unos pero mañana pueden ser otros.