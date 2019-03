Territorio Doméstico reivindica sus derechos en la 'pasarela fashion de la precariedad' Las empleadas de hogar estuvieron acompañadas por Virginia Carrera / WORD Empleadas del hogar realizan un acto reivindicativo de los derechos de un colectivo 'invisible' que tiene rostro de mujer extranjera ROSA MARÍA GARCÍA / WORD SALAMANCA Domingo, 31 marzo 2019, 12:46

La plaza del Liceo acogió ayer un acto reivindicativo y de sensibilización de las empleadas del hogar en su Día Internacional: la 'pasarela fashion de la precariedad en la vida de las mujeres del colectivo Territorio Doméstico'. Un desfile de las «modelos más exclusivas», que mostraron lo «más fashion y colorido de esta temporada en materia de trabajo doméstico», lo último en «explotación de mujeres». Así, por la pasarela pasaron la 'Doméstica sin papeles', la 'de la alta formación', la 'modelo me debe las vida porque te hice los papeles', la 'empleada accidentada' (sin baja laboral', la 'Modelo trabajadora eres como de la familia',... hasta concluir con la 'Modelo doméstica Ideal Mari Gua', «la tendencia que se llevará a cabo cuando se ratifique el convenio 189 de OIT».

«Queremos que nuestro trabajo sea reconocido como otro trabajo cualquiera, porque no tenemos derechos ni a paro ni a día libre ni a nada», afirmó, momentos antes del acto, Elena Cotovanu, coordinadora del Grupo de Empleadas del Hogar de Salamanca. «Luchamos por nuestros derechos, para ser visibles de un modo u otro, porque somos tratadas en muchas casas como esclavas de antes y esto no es normal», señaló, añadiendo que nada ha cambiado para este colectivo «todavía no tenemos un contrato bien, te pagan poco, te dan de alta poco y no te sirve de nada. Trabajas 24 horas y te pagan dos, tres o cuatro. ¿Dónde están nuestros derechos?».

Ella lleva 10 años en Salamanca, seis de ellos trabajando como empleada de hogar y «no tenemos ningún derecho. La mayoría somos mujeres y extranjeras. Cuando se pasa de una edad, éste es el único trabajo que encontramos».

Y es que el servicio doméstico sigue siendo un trabajo «invisible y no reconocido». Continúa siendo un empleo con rostro de mujer, nueve de cada diez personas ocupadas en dicho sector son mujeres; en su mayoría, migrantes y con «malas condiciones laborales y con abusos».

Y no sólo eso, el sector arrastra otros muchos problemas, como es la economía sumergida (un 30 por ciento) y todo lo que ello conlleva.

Por todos estos motivos, cada 30 de marzo en el Día Internacional de las Empleadas de Hogar, este colectivo sale a reivindicar sus derechos, como es la aplicación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y de reconocimiento a la importante labor que realizan.

El convenio fue aprobado en 2011, en la Conferencia Internacional de Trabajo y en mayo de 2013 se aprobó en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, pero el Gobierno de España sigue sin firmarlo.

Con esta firma, aseguran, se reconocería el derecho a las prestaciones por desempleo y a los beneficios ofrecidos por el Fondo de Garantía Salarial, ya que pasarían de un Régimen Especial al General.