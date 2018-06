FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Tejedor: «Unionistas merece subir a 2ª B, social, estructural y económicamente está preparado» Javier Tejedor, vicepresidente de Unionistas. / MANUEL LAYA El vicepresidente del club charro señala que «tenemos que quitarnos todo tipo de miedos y complejos porque jugamos en Las Pistas, nuestro fortín» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 19 junio 2018, 18:08

El primer presidente de la historia de Unionistas y actual vicepresidente, Javier Tejedor, está convencido de que este sábado su equipo subirá a Segunda B remontando el 1-0 de la ida ante el Socuéllamos.

–Unionistas siempre ha luchado contra los elementos desde que nació y no iba a ser menos en el partido por el ascenso con un marcador en contra.

–Sí, pero vamos a luchar contra esos elementos en nuestro campo, con nuestra gente y estando a un gol de empatar la eliminatoria. Es una situación que todos hubiéramos firmado al inicio de la temporada y creo que la ilusión se tiene que desbordar, creando todos un ambiente de remontada para que con el aliento de cada uno de los unionistas vamos a conseguir el ansiado ascenso a Segunda B.

–Por cerrar el partido de ida. Encuentro totalmente marcado por el campo y al que no se adaptó Unionistas.

–Pensábamos que iba a ser un campo complicado pero una vez allí fue incluso peor. No supimos adaptarnos ni a las dimensiones ni a la superficie en ningún momento, todo lo contrario. Ellos fueron un equipo que tenía el juego de choque, pelea y directo muy bien preparado. No nos sentimos cómodos en ningún momento. El 1-0 cayó rápido y en algunos momentos yo vi peligrar la eliminatoria en la ida. Pero gracias al esfuerzo del equipo lo conseguimos salvar para jugárnoslo todo en nuestro campo.

–¿Cómo cree que cambiará la influencia de Las Pistas?

–Completamente. No tengo la fórmula para decir que en Las Pistas vamos a ganar pero será distinto seguro. Allí ningún equipo pudo enlazar jugadas por abajo o de llegar a la portería contraria con balones que no fueran directos. Además de la superficie, nosotros tenemos que aprovecharnos del ambiente, de la magia de Las Pistas , de saber todos que estamos a un pasito de Segunda B. Jugar la vuelta en casa es una ventaja y hay que aprovecharlo.

–¿Qué le hace ser optimista?

–Que nosotros somos muy fuertes en Las Pistas, no hay más que ir a la estadística. Si los rivales las ven tienen que asustarse un poco. Además de eso, tenemos que quitarnos todo tipo de complejos, fuera todo tipo de miedos. Somos un gran club en los institucional y en los deportivo, tenemos la mejor afición de la categoría y jugamos en nuestro fortín. Seguro que el rival en nuestro campo lo va a pasar mal y nosotros vamos a ascender, tenemos que ascender.

–Lo dice muy convencido.

–Es que creo que nos lo merecemos mucho. Este club tiene un trabajo brutal detrás, una afición incansable, que viaje siempre, un cuerpo técnico que echa horas y noches preparando partidos, una directiva igual... Lo que hemos creado se merece una categoría más.

–¿Puede salir el equipo más preocupado en no encajar que en su opción de marcar?

–Estoy convencido de que el equipo va a salir a marcar, como ante el Tarazona, agresivos, fuertes, ambiciosos. A intentar marcar pronto para enganchar al público también. No hay otra forma. Cada vez que parece que queremos especular no salen las cosas.Saldremos a por la eliminatoria desde el minuto 1 y que el ambiente previo servirá para que los jugadores salgan con esa actitud.

–Por el hecho de que haya un ascenso en juego, ¿hay medidas especiales de la Guardia Civil?

–No, llevamos ya jugadas tres finales. El protocolo de seguridad será el mismo. Si luego hay un ascenso y las celebraciones se extienden a la ciudad, desconozco quién tendrá que intervenir.

–¿De verdad que no se puede ampliar el aforo de 2.800 personas?Se ve mucha zona libre en los fondos.

–Es la cifra máxima que nos da la Guardia Civil. Pero hay que tener en cuenta que no solo es la capacidad de cemento que tenga la instalación, también el número de aseos, el estado del hormigón, la visibilidad, posibilidades de evacuación...

–¿Tendrá el equipo menos presión por el hecho de que el Salmantino juegue el domingo?

–No lo sé. Bastante tienen los jugadores con la presión propia de nuestro ascenso.

–¿Está preparado el club para jugar en Segunda B?

–Sí, completamente. Ya lo estábamos la pasada temporada. El punto en el que menos preparados estamos es en la instalación porque lo vemos para organizar partidos de estas características en LasPistas. Pero en lo que tiene que ver con el club a nivel económico, social o estructuralmente estamos más que preparados.

–¿Y para no estarlo si no se sube?

–Es incluso más difícil. Hemos puesto todo lo que hay que poner para ascender. Subir nos da acceso a más recursos e ingresos, posiblemente a más socios... Si seguimos no será preocupante porque nuestra afición ya ha demostrado lo fiel que es, los patrocinadores igual... El que está en Unionistas cree en la idea de Unionistas. La mayoría son gente que ha visto al equipo en provincial. Sería un golpe no subir, no lo voy a negar, pero en 15 días estaríamos todos con ilusión preparando la próxima temporada.

–¿Tendrían que subir mucho el presupuesto en Segunda B?

–Sí, sería más alto. Pero los ingresos también se multiplican con subvenciones de la Federación con derechos televisivos, más patrocinadores, más socios, más dinero subiendo las cuotas... además vamos a jugar la Copa del Rey. Y nosotros gastamos lo que ingresamos. Tenemos capacidad para hacer un equipo competitivo en Segunda B.

–Para no ser un equipo ascensor.

–Si subimos a Segunda B lo haremos competitivo. Visto lo difícil que es ascender, si se logra subir hay que ponerlo todo para no perder lo que se gana.

–¿Tienen mucha plantilla hecha por contratos si se sube?

–No, algunos firmaron dos años pero a nivel de plantilla vamos retrasados porque con el play-off se está alargando todo. Ahora estamos todos centrados en el play-off y ahora ni estamos negociando jugadores ni renovaciones. Es muy malo distraerse.

–Si Unionistas sube se podrá decir que colocará al fútbol de Salamanca donde desapareció la UDS.

–Nosotros nunca hemos tenido esa obligación ni ese objetivo de suplir el hueco de la UDS. Si Unionistas sube será una verdadera machada, naciendo de cero, con muy pocos apoyos y mucha ilusión. No ocuparemos el sitio de nadie pero es una historia de éxito para recordar.

–Y si hay celebración, ¿dónde?

–No lo tenemos preparado. Sabemos que si subimos el alcalde nos recibirá, pero nada más.

–Para terminar, ¿qué resultado ve para el sábado?

–Un 2-0 como ante el Tarazona. Tengo clarísimo que con el 1-0 de la ida tendremos que sufrir.