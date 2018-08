Tejares propone limpiar los aliviaderos del viejo molino y que recobre el flujo de agua Entorno de Tejares en el que se ubican el molino y la vieja fábrica de la luz, objetos de varias peticiones y sugerencias por parte de los vecinos del barrio. / LAYA Los vecinos presentaron ayer un escrito en el Consistorio con sus recomendaciones para la zona DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Martes, 21 agosto 2018, 11:16

Después de años de espera, peleas con la administración y reclamaciones públicas, los vecinos de Tejares al fin verán reparada la pesquera del Tormes, rota desde hace tres años. Así las cosas, la asociación de vecinos ha planteado cinco recomendaciones al Ayuntamiento relacionadas con el proyecto de reparación y con el plan Edusi-Tormes +, que pretende acondicionar varias pasarelas sobre el río, parques y carriles bici en su entorno y que también incumbe a un barrio ribereño como es Tejares.

En el escrito registrado ayer en el Consistorio, éstos plantean cinco sugerencias: la limpieza y desbroce de las márgenes del río aguas abajo de la pesquera de Tejares; la limpieza del cauce y los aliviaderos del molino; la recatalogación de la pesquera de Tejares como elementos cultural de interés: la rehabilitación parcial del azud y la reposición de las compuertas frente al molino y el mantenimiento del caudal del agua.

El presidente de la comunidad de vecinos, Luis Castro, explica los motivos que les han llevado a plantear estas recomendaciones. El concejal de Fomento, Carlos García Carbayo, les invitó a presentar sus ideas y los vecinos creen que lo lógico, antes de empezar con las pasarelas sobre el río y los nuevos parques es «hacer bien» lo que ya se está ejecutando.

Limpieza

Las primera propuesta argumenta que «el proyecto de uso recreativo de la pesquera de Tejares que se viene ejecutando prevé la limpieza y desbroce de las márgenes del río desde el azud hasta el puente de la Universidad, algo que ya se ha realizado en parte». Además, el plan Tormes + «también contempla actuaciones en la zona del río aguas abajo del cauce». Con este trasfondo, los vecinos creen que «sería conveniente la limpieza y desbroce de las márgenes en el tramo de unos 200 metros existente entre el azud y el puente de la estación depuradora, hoy bastante abandonado». Luis Castro añade que «si se van a hacer pasarelas aguas abajo, carriles bici... lo lógico seria que zona de Tejares también la tocasen» y la pusiesen a punto.

Los vecinos tienen algunas ideas para el molino de Tejares. «El proyecto de reparación de la pesquera contempla la realización de ataguías -muros que contengan el agua- que desvíen las aguas del río a su lado sur, dejando libre y seco el azud para los trabajos previstos en él». El lado sur al que se refiere es la orilla de Tejares. Ahora bien, «los temporales de meses pasados han acumulado barro y malezas en el cauce del molino, de modo que los dos aliviaderos existentes en los bajos del mismo se encuentran hoy casi totalmente obstruidos». Si se construyen las ataguías y se desvía el río hacia la orilla de Tejares con el molino en dicho estado, los vecinos temen el agua se embalse. «Sería conveniente limpiar el cauce y los aliviaderos del molino antes de construir las ataguías para que el agua pueda circular libremente por el cauce molinar».

En esta línea, los vecinos invitan al Ayuntamiento a «mantener en lo posible el flujo constante del agua en el cauce sobre el que se asienta el edificio del molino, tal como venía ocurriendo desde que existe hasta la época de las roturas del azud». El plan municipal prevé reparar las compuertas del molino pero dejar el cauce seco. «Aunque ese cauce ya no está afectado a su uso original, es evidente que conserva un valor etnológico y cultural que conviene proteger», argumentan. Los vecinos añaden que la Confederación Hidrográfica del Duero «esta empeñada en eliminar el agua del cauce del molino» y a que la experiencia de los últimos años es nefasta: cuando no hay flujo de agua la zona de la ribera se llena de suciedad, insectos y maleza. «Ese cauce seco, como se puede comprobar en la actualidad, se convierte en depósito de suciedad, nidos de palomas, proliferación de insectos, etc., y es así algo insalubre e indecoroso, que desdice la calidad del edificio y de su entorno. Esta situación contrastará tanto más cuando, a medio plazo, se efectúen en la zona las mejoras urbanísticas previstas en el Plan Tormes + (zona de ocio, nuevas pasarelas, observatorio natural)». Devolver al molino su cauce natural de agua y adecentar su entorno «reforzaría el valor urbanístico de toda esta zona y del barrio de Tejares».

En la parte trasera del molino, además, «hay maleza sin atender» y el año pasado ya hubo un conato de incendio. Los vecinos adecentaron la zona hace un par de semanas pero creen que el Ayuntamiento debería limpiarla.

Las dos últimas ideas vecinales tratan sobre la pesquera. Desean que el Consistorio vuelva a catalogarla como «elemento cultural de interés» y que la rehabilitación sea completa. El plan consistorial de reparación afecta al centro de la presa pero no a los extremos. «Suponemos que este punto se justifica porque en esos tramos la pesquera mantiene su estructura firme sin necesidad de reparación alguna», comentan. Los residentes desearían que las administraciones reforzasen toda la presa y no sólo el centro, para prevenir hipotéticas rupturas del azud en el futuro.