POLIDEPORTIVO El técnico salmantino Juan García presenta su quinto libro 'Esto ya no es divertido' Juan García, primero por la izquierda, sujeta su nueva publicación. / MANUEL LAYA El entrenador salmantino realiza un ensayo sobre la adversidad del deporte JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 17 octubre 2018, 13:41

El entrenador salmantino de balonmano, Juan García, presentó ayer en la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca su quinto libro deportivo 'Esto ya no es divertido'. Se trata de un ensayo sobre la adversidad en el deporte, que ofrece la visión del escritor sobre cuestiones vinculadas a los problemas que surgen durante la práctica deportiva. «La sociedad idealiza al deporte, nos encanta ver las gestas y las proezas de los deportistas, pero tras esa imagen romántica y glamurosa hay otras cuestiones mucho menos amables, áridas diría yo», comenta el autor. 'Esto ya no es divertido', de Editorial Círculo Rojo, va dirigida a todos los públicos. «Me apetecía conocer y reflexionar sobre qué entendemos por adversidad en el deporte. Es un término condicionado por la vivencia personal de cada uno y esa diferente percepción me inquietaba», dice García que a través de las páginas de su trabajo ofrece una visión crítica sobre algunos tópicos del deporte.

Juan García, entrenador nacional de balonmano, que ha sido seleccionador del Equipo Nacional Promesas Masculino y Coordinador Técnico del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, y que ahora dirige en la cantera del BM Salamanca, publicó en 2003 su primer libro: 'Entrenamiento en balonmano'; en 2006 vio la luz el primero con temática específica sobre liderazgo deportivo: 'Liderar y entrenar a un equipo de balonmano', en 2013 '¿Somos un equipo?' y en 2015 '¿Qué entrenador quiero ser?'.