El teatro, las exposiciones y los talleres protagonizan la oferta cultural del mes en Guijuelo La edil María Jesús Moro Tejedor y la animadora Mercedes Martín detallaron las actividades / WORD 'Fotoperiodismo II' es el título de la muestra que abre la programación municipal, que incluirá también una excursión y una charla coloquio REDACCIÓN / WORD GUIJUELO Sábado, 3 noviembre 2018, 13:29

Noviembre llega cargado de programación cultural. Así lo puso de relieve la concejala de Cultura, María Jesús Moro Tejedor y la animadora socio-cultural, Mercedes Martín, que se encargaronn de presentar una amplia propuesta cultural que traerá hasta Guijuelo este mes, dos citas con el teatro, una charla coloquio, varios talleres, una excursión y la tradicional castañada, entre otras actividades, según informó ayer el Ayuntamiento de la villa chacinera.

«Arrancamos la programación con una exposición fotografía que bajo el título 'Fotoperiodismo II' se podrá ver en el Centro Cultural hasta el próximo 12 de noviembre», explicó la concejala, quien además dio pinceladas de otras actividades, como son la presentación el próximo lunes 5, del programa 'Las Maletas Viajeras'; la apertura de plazos de inscripción el 21 de noviembre para las Navicolonias o recordó iniciativas como el IV Concurso Solidarios 'Misterios Navideños' o el I encuentro de Patchwork 'Villa de Guijuelo' que tendrá lugar el proximo 24 de noviembre.

Pero además, la temporada teatral contará con dos citas de carácter familiar para este mes. El viernes 16 de noviembre se pondrá en escena 'Retahilando' de Eugenia Manzanera y el viernes, 23 de noviembre se podrá ver de nuevo en Guijuelo a Jes Martin's que subirá el telón con su obra 'El abuelo'. «Desde Cultura apostamos por el teatro de calidad y tendremos tanto la obra ganadora en la Feria de Ciudad Rodrígo 'Retahilando' como una de las últimas novedades de Jesús Martín (Jes Martin,s) que es una propuesta muy entrañable», explicó Moro Tejedor quien junto a la apuesta del teatro destacó la charla coloquio que tendrá lugar el lunes, 19 en la Biblioteca Pública Municipal David Hernández y cuya protagonista será la escritora guijuelense, Pepita Jiménez. «Creemos que será una encuentro muy interesante en el que la escritora guijuelense que cuenta ya con dos libros expondrá una visión interesante de su obra», añadíó la concejala.

Más allá de las propuestas meramente culturales, el mes de noviembre estará marcado por la celebración de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que servirá de excusa para la realización de un taller en la Sala Infantil de la biblioteca del 7 al 30 de noviembre y para la realización, el martes 20 de noviembre del taller 'Escultores por un día', que se llevará a cabo en el Centro Cultural y que está destinado a las familias. «Los niños realizarán sus propias esculturas con material reciclado dirigidos por la artista, Vega Bermejo», apuntó la concejala Moro Tejedor, explicando también que para esta actividad será necesaria la inscripción previa y el pago de una cuota de 2 euros por niño o 4 euros por familia.

No será la única celebración a la que se sumarán desde el área de Cultura este mes. También, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género la biblioteca creará un rincón temático a partir del viernes, 23 de noviembre bajo el título 'No es no'.