FÚTBOL - Segunda B Tarde de retos y despedidas unionistas ante el Rápido de Bouzas Así inició Unionistas la pretemporada. / Manuel Laya Gran parte de la plantilla de Unionistas termina contrato y las renovaciones no terminan de cerrarse JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 18 mayo 2019, 13:12

Pase lo que pase este domingo a partir de las 18 horas en Las Pistas, Unionistas CF de Salamanca pondrá el punto y final a una notable/sobresaliente primera temporada en la Segunda División B con el gran reto de la salvación -el objetivo primordial para un recién ascendido y además con uno de los presupuestos más bajos de toda la categoría de bronce del fútbol nacional- logrado matemáticamente con dos jornadas de antelación a la finalización del campeonato. Es más, el equipo de Roberto Aguirre puede optar este domingo incluso a lograr plaza para la próxima Copa del Rey si supera al Coruxo FC en esta pugna final por la novena plaza -el Burgos CFconserva remotas opciones-. Para ello, Unionistas deberá sumar al menos un punto más que los gallegos, que visitan a la Cultural Leonesa, mientras que los charros reciben a un Rápido de Bouzas ya descendido y que se no se juega nada.

El partido, por tanto, pondrá el cierre a una brillante temporada y que será además la despedida para muchos jugadores de Unionistas. Una parte tiene contrato, otros están negociando su renovación aunque varios de ellos tienen los dos pies fuera al no alcanzar un acuerdo con el club, mientras que otros, por no interesar a la dirección deportiva o por estar cedidos por su clubes de origen, no continuarán seguro en Unionistas CFla próxima temporada. El Norte de Castilla repasa aquí el estado de los contratos de los jugadores de Unionistas CF de cara a que los seguidores blanquinegros tengan claro quien seguirá y quienes tienen serias opciones de vestir por última vez la elástica blanquinegra este domingo ante el Rápido de Bouzas.

La portería

Comenzando con la portería, uno de los grandes 'culpables' de la gran temporada unionista, el portero titular Carlos Molina, termina contrato una vez que acabe la Liga. Tras dos brillantes temporadas en el club, siendo vital en el ascenso y en el debut en Segunda B, todo apunta a la salida del cartagenero. Su 'temporadón' ha despertado el interés de clubes más poderosos y aunque el club ha intentado retenerle, sus caminos podrían apuntar a separarse este domingo contractualmente.

El caso del joven Lluis Andreu es diferente. El club tiene por contrato la posibilidad unilateral de renovar al catalán por una temporada más. El jugador está muy contento y el club ve proyección en el jugador, aunque no se descarta una cesión si el jugador quiere tener más minutos asegurados la próxima campaña -esta temporada solo jugó ante el Sanse por lesión de Molina-.

Defensa

En cuanto a la defensa, el capitán Piojo tiene contrato al igual que Góngora, que firmó por dos temporadas con Unionistas el pasado verano. Admonio ya fue traspasado al CD Numancia el pasado mercado invernal y jugará seguro su última partido con la elástica charra. Tanto Ayoze como David Gallego han renovado durante la presente temporada con el club y seguirán seguro, mientras que Quintana regresará a la UD Las Palmas tras su positiva cesión en la capital charra. El que termina su vinculación es el lateral Blas Alonso, que firmó desde el Fabril hasta el final de la presente campaña. Otro que también termina vinculación es Juanmi.El lateral, recientemente recuperado de su lesión de menisco en la rodilla, también podría estar ante su último partido como unionista. El mallorquín Pau Cendrós, que se rompió la rodilla en la primera vuelta, también termina y ayer mismo en la Ser mostró sus discrepancias con el club por no saber qué será de su futuro a estas alturas.

Centro del campo

El centro del campo de Unionistas también reparte jugadores con contrato y otros que finalizan aunque esto no suponga que puedan seguir porque el club podría presentar este próximo lunes ofertas de renovación a varios. Ribelles, que ha realizado una gran campaña siendo fijo para Aguirre, tiene un año más de contrato con Unionistas.

Otro que parece próximo a seguir es Cristian Portilla. Cuando se le presentó a mitad de temporada ya se avanzó que era un acuerdo de 1+1 salvo que una de las dos partes decida por interés propio anunciar que no seguirán unidos para la próxima campaña, algo que a día de hoy no hay sucedido. El cántabro está muy contento en Salamanca y su contrato tiene una cláusula 'fácilmente' renovable para que Portilla continúe un temporada más en el conjunto de Roberto Aguirre.

Adrián Llano, que ha dado un gran rendimiento, tiene oferta de renovación encima de la mesa por parte del club, aunque las posiciones están un poco alejadas. El asturiano ya dijo la semana pasada en este periódico que su prioridad es quedarse en Salamanca. También acaba contrato Albisua, que llegó con la temporada ya empezado y que ha ido perdiendo peso de minutos en el equipo de Aguirre con el paso de los partidos.

El caso de De la Nava

En la parte delantera muy pocos tienen seguro continuar en Unionistas CF. Uno de los mejores jugadores de la temporada, el salmantino Carlos de la Nava, tiene un año más de contrato pero su gran campaña le ha puesto en el mercado. Unionistas quiere renovarlo a toda costa pero las posturas todavía no convergen en el apartado económico. El problema para el club es que su cláusula de rescisión es muy baja y podría marcharse este verano aunque el jugador está muy contento en Unionistas. La intención del club es renovarle, si es posible por más de un año para darle seguridad, y además subirle la cláusula.

Además, Unai Hernández, Guille Andrés, Jorge Hernández y Javi Navas terminan contrato -el club quiere que el abulense siga y tiene oferta pero tienen diferencias económicas que podrían provocar que no siguiera por el buen año del de Las Navas del Marqués- . Garrido también termina contrato pero el club tiene una cláusula unilateral para renovarle si lo considera oportuno. Diego Hernández acaba su cesión desde el Real Madrid.