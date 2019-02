FÚTBOL El 'Got Talent' del fútbol en Salamanca Gorka Etxeberria posa en las instalaciones de Renault en Salamanca. / MANUEL LAYA Gorka Etxeberria crea un programa de detección para jóvenes de todo el mundo en el que Unionistas de Salamanca tendrá preferencia a la hora de poder contratar a alguno de los futbolistas si demuestran nivel para Segunda B JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 27 febrero 2019, 12:43

Es una idea que rondaba en su cabeza desde hace varios años, incluso antes de irse a Australia para trabajar en el Sydney Olympic FC y que ha decidido retomar y darle forma en Salamanca. Gorka Etxeberria, Director de Fútbol de Unionistas de Salamanca en Segunda B, ha decidido lanzar este verano el proyecto 'Foot Talent' rodeado de un equipo de profesionales relacionados con las diferentes parcelas del fútbol (físicas y técnicas). Se trata de un programa de tecnificación y detección de talento, al estilo del exitoso programa televisivo de 'Got Talent', para jóvenes jugadores de todo el mundo, que en primer lugar serán preseleccionados en sus países de origen, para posteriormente participar en la fase final en la que se llevará a cabo la selección definitiva.

La cita tendrá lugar en Salamanca del 1 al 14 de julio en diversas instalaciones de la ciudad con apenas 22 plazas disponibles y el gran premio es poder llegar incluso a forma parte de la plantilla de Unionistas en Segunda B para la próxima temporada con una beca de alojamiento, manutención y estudio durante la duración del contrato -el club está cerca de garantizar la continuidad en la categoría de bronce- aunque solo si la secretaría técnica del club y el entrenador -Roberto Aguirre ya está renovado para la próxima temporada- dan el OKdefinitivo. «El míster, como siempre, porque no se ficha a nadie sin la aprobación de Roberto, ni de Iván Curiel como secretario técnico, que también estará cerca... Si vemos un jugador que nos interesa pondremos su nombre encima de la mesa y trataremos de firmarlo para Unionistas», analiza Gorka Etxeberria, que añade que «igual es uno, dos o tres... o ninguno. No se le promete a nadie un puesto ni en Unionistas ni en ningún otro club».

Cómo surgió

«Unionistas es quien sin querer me despierta esa idea que yo tenía en la cabeza. Unionistas tiene muchos problemas a la hora de confeccionar plantillas porque no somos competitivos a nivel de presupuesto. En septiembre le hablo al club de la necesidad de crear nuestra red de ojeadores y este fue el primer paso. Necesitamos adelantarnos y acertar con chicos de División de Honor Juvenil, jóvenes de Tercera... descubrirlos antes de que sean conocidos en Segunda B porque ahí ya no somos competitivos, incluso para renovar a nuestros mejores jugadores», reconoce Gorka Etxeberria.

«Y de esa necesidad surgió esa idea, por un lado un campus de tecnificación pagando la academia porque se les entrena de forma intensiva y se van; pero además habrá clubes como Unionistas adheridos al programa para que además sea un programa de detección de talento. Y a partir de ahí, Unionistas el primero pero habrá más, si quieren fichar a uno, dos, tres o ninguno».

Por el momento ya hay dos clubes más interesados en poder participar en el proyecto con ojeadores, aunque la preferencia inicial para poder fichar a esos talentos la tendrá Unionistas CF.

'Foot Talent' está 'abriendo' ojeadores en diferentes partes del mundo (Australia, Colombia, China, EstadosUnidos...) para todos esos jóvenes jugadores que quieran dar el salto a España y el proceso es el siguiente, tanto para los extranjeros como para los españoles interesados:los candidatos deberán ser seleccionados previamente bien por los delegados técnicos en cada país, las pruebas que allí se realicen o a través de los vídeos enviados directamente a la empresa. Por ahora, ya hay tres casos en estudio, dos extranjeros y uno español que han dado el paso de preinscribirse.

Los 22 jugadores que pasen este 'casting' -si se llegan a cubrir todas las plazas de las que dos ya están cubiertas por ahora- realizarán la concentración de Salamanca, una cita intensiva de 15 días en la que los participantes serán entrenados, en doble sesión, por un grupo de técnicos profesionales y donde todos los entrenamientos serán grabados para la elaboración de vídeos individuales y el posterior juicio del jurado. El equipo técnico estará formado por miembros de Unionistas porque «de momento es el único club que se ha adherido al programa, pero en quince días es probable que haya dos o tres clubes más, que tendrán personal en el jurado y si quieren, también en el staff», afirma Gorka Etxeberria, que confirma que «la idea es que yo entrene, al menos este año. No buscamos volumen y por eso lo tenemos acotado en 22 jugadores porque no nos interesa para nada el volumen. El objetivo no es económico en ningún caso, ni siquiera para la empresa, sino de detección de calidad».

El precio

Los seleccionados tendrán que pagar un precio: 1.500 euros+IVAque irán destinados a sufragar los gastos propios de alojamientos, manutención, instalaciones -los jugadores serán alojados en el Colegio Mayor Oviedo- y entrenadores. Las sedes todavía no son fijas y se barajan LasPistas, el campo Anexo, La Aldehuela o incluso el Reina Sofía si las obras van a buen ritmo. «El precio cubre los gastos. El beneficio ojalá que lo obtengan los clubes después si descubren buenos futbolistas», finaliza.