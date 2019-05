La subasta de caza de la Reserva Regional de Las Batuecas recauda 37.000 euros Alfonso Sarmiento, Julián González y Rafael Rivero durante la subasta de permisos de caza / MARJES A esta cantidad habrá que sumar posteriormente el dinero obtenido a través de la página web MARÍA JESÚS GUTIÉRREZ / WORD EL CABADO Domingo, 5 mayo 2019, 12:42

Con más de un mes de retraso en relación a otros años, los ayuntamientos propietarios de los terrenos incluidos en la Reserva Regional de Caza de Las Batuecas celebraban en la jornada de ayer la subasta de permisos de caza. Una actividad que por primera vez corría a cargo de los consistorios, ya que anteriormente era la Junta de Castilla y León quien se encargaba de la misma.

El Centro de Recepción de Cazadores de la Reserva, ubicado en El Cabaco, era testigo de esta subasta presencial, en la que los alcaldes de Nava de Francia y de Herguijuela de la Sierra, Julián González y Rafael Rivero, respectivamente, actuaban de presidente y secretario, ayudados por el director de la Reserva Regional de Caza de Las Batuecas, Alfonso Sarmiento.

El resultado de la subasta, a la que asistieron menos personas que en ediciones anteriores, fue muy positivo ya que a pesar de contar con menos permisos de caza que otros años se alcanzaron los 37.000 euros, quedando únicamente desiertos los permisos de las piezas de menor valor.

A esta cantidad, como manifestaba ayer el alcalde de Nava de Francia, Julián González, habrá que sumarle posteriormente el dinero que se recauda con los permisos que se subastan a través de la web.

Pero volviendo a los permisos subastados ayer presencialmente, hay que destacar que la mayor parte de ellos alcanzaron precios muy superiores a los de salida. Así, la cifra mayor, tras la puja producida por dos personas, fue la que alcanzó un macho montés tipo A1 que tenía un precio de salida de 3.600 euros y alcanzó los 6.100 euros.

Otros tres machos del mismo tipo con el mismo precio de salida alcanzaron precios de 4.800, 4.200 y 3.950 euros. Dos de ellos son para cazar entre mayo y junio y los otros dos entre noviembre y diciembre.

Los machos montés tipo A2, que tenían un precio de salida de 2.600, se vendieron por 3.000 y 3.050 euros; mientras que por los montés tipo B se pagaron entre 1.650 y 2.150 euros cuando tenían un precio de salida de 1.600 euros.

Desiertos

Los permisos de machos montés del tipo C, que salían a 600 y 300 euros, quedaron la mayor parte desiertos, tan sólo se pagó por uno de ellos 800 euros. También quedaron desiertos los corzos, que tenían un precio de salida de 500 euros.

Por lo que respecta a las hembras de montés, que salieron en lotes de cinco, consiguieron los dos lotes existentes los 1.000 euros cada uno, que era el precio por lo que salían a la subasta; siendo las únicas cantidades que no se superaron, ya que las becadas que salieron por 400 euros, alcanzaron los 650 euros cada uno de los dos lotes existentes.

De esta forma se consiguieron los 37.000 euros mencionados anteriormente.

Hay que señalar, como se recordó en la jornada de ayer y aparece por escrito en las bases entregadas a los participantes, que el hecho de no abatir o no cobrar la pieza no implicará derecho alguno para reclamar la devolución del importe de adjudicación.