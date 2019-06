Suárez afirma que no negoció con el PSOE porque Mateos quería «mercadear» cargos La edil de Cs, Ana Suárez, antes de su rueda de prensa. / LAYA Equipara la reacción del candidato socialista tras perder con«la rabieta del repelente niño Vicente» y dice que «alguien con esa falta de desarrollo vital no puede ser alcalde» RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 19 junio 2019, 11:55

La portavoz de Ciudadanos y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ana Suárez, aclaró ayer las razones por las que su partido no se sentó a negociar con el PSOE en torno a la elección del nuevo alcalde de la ciudad. Suárez, en su primera comparecencia ante los periodistas tras la constitución de la nueva corporación local, confesó que «haber iniciado unas negociaciones paralelas con el PSOE», justo cuando su partido se estaba reuniendo con el PP, hubiera sido «mercadear con el Ayuntamiento y subastar el gobierno de la ciudad».

Las conversaciones con el PP, rememoró la edil, se estaban desarrollando «con una buena sintonía y fue relativamente sencillo llegar a un acuerdo, después de un trabajo conjunto de cuatro años» y, por ello, «aceptar e iniciar esas negociaciones paralelas con el PSOE hubiese transmitido que entrábamos en una subasta» para ««aprovecharnos de la situación y conseguir unos objetivos que no eran los que nos interesaban», en relación a la «acumulación» de posibles sueldos y cargos, puesto que «nuestro objetivo real es trabajar para la ciudad».

Además, Suárez derrochó sinceridad cuando admitió que Cs tiene una «sintonía ideológica con el PP», como demuestran, en su opinión, «los últimos acontecimientos», y por ello, no cree que hayan defraudado al electorado de Cs con su pacto de gobierno puesto que «el votante de Ciudadanos tiene muy claro qué es lo que quiere y nadie podría entender que apoyáramos determinadas cuestiones que ha proclamado el PSOE, no solo en Salamanca sino en toda España».

Suárez arremetió duramente contra el candidato socialista José Luis Mateos por las contundentes acusaciones que éste lanzó contra Cs en su discurso del pasado sábado. «Fue un espectáculo bochornoso pero no me extraña nada por su deriva personal de las últimas semanas». Incluso llegó a definirle como una persona «inmadura» y que tuvo «una forma de aceptar la derrota propia de un niño, como la rabieta del repelente niño Vicente». Todo ello reforzó la decisión de CS de no pactar con el PSOE porque «alguien con esa falta de desarrollo vital no puede ser el alcalde de Salamanca».

Censuró también Suárez la «hipocresía» del candidato socialista porque «estaba dispuesto a ofrecer todo» lo que quisiera Ciudadanos, «incluso cambiar su programa, salvo la Alcaldía», porque, según ella, «debía pensar que los términos de la negociación se basaban en los puestos, pero ya se ha visto que no». También justificó que no se reuniera con el PSOE porque resultaría «una crueldad crear expectativas cuando tienes la certeza de que no va a salir adelante» un gobierno municipal PSOE-Cs. También rememoró que los socialistas «nos han estado insultando toda la legislatura».

Modelo de ciudad

En cuanto al pacto con el PP, Suárez destacó que vertebra «un modelo de ciudad para los próximos cuatro años» que tiene como desafío «buscar el bien de los salmantinos» a través de 62 medidas «muy completas y realistas» que, afirmó, «no hay ninguna causa por la que no puedan ser cumplidas» durante los cuatro años de esta mandato.

En dicho pacto «se recogen cuestiones muy importantes», en especial todo lo referido al «desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo», algo que desde las filas de Cs ven «fundamental», y por ello aceptaron «de buen grado» formar parte del equipo de gobierno en delegaciones y concejalías, como Innovación, Turismo y Promoción Económica, con el fin de «colaborar en la implantación de estas medidas».

«Es un reto y una responsabilidad formar parte del equipo de gobierno para desarrollar estas medidas que van a llevar a Salamanca al siglo XXI», continuó Suárez, quien no concretó prioridad entre las mismas pero sí reconoció que «una de las cuestiones que se necesitan es hacer el Ayuntamiento más ágil» para conseguir «dar respuestas rápidas al ciudadano», de manera que requerir los servicios del Consistorio «no se convierta en una carrera de obstáculos».