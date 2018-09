«En Starbucks tenemos la esencia de las cafeterías» Álvaro Salafranca, frente al nuevo Starbucks de Salamanca. / LAYA El Director General de Starbucks para España y Portugal, Álvaro Salafranca, habla sobre el nuevo local que inauguraron esta semana en Salamanca REDACCIÓN / WORD Domingo, 30 septiembre 2018, 12:38

El Director General de Starbucks para España y Portugal, Álvaro Salafranca, visitó esta semana el nuevo local de la multinacional, ubicado en plena Plaza Mayor.

- La jornada inaugural comenzó con colas desde las 7 de la mañana. ¿Era lo esperado?

- Cada vez que abrimos tengo la sensación de que llego tarde. La ilusión con la que nos reciben es de agradecer y me sigue haciendo ilusión llegar, abrir el local y ver las colas de gente que supuestamente nos están diciendo gracias por venir. Nos toca consolidar esa confianza y ganas y ser parte de su rutina diaria, que es a lo que venimos. Estamos muy contentos.

- Ahora toca mantenerse...

- Una cosa es llegar y ser la novedad y otra es hacerse un hueco en la vida de las personas. Starbucks tiene la vocación de ser un punto de reunión, por infinitos motivos, de la gente, el barrio, la comunidad y la ciudad. Es nuestra vocación, ser parte de ello. Integrarse

- ¿Por qué en la Plaza?

- Todos buscan accesibilidad, sitios por donde pase el mayor número de gente posible y esta Plaza, que es excepcionalmente bonita y emblemática, es muy correcta para nosotros.

- Aquí van a tener competencia...

- Siempre la tenemos. Starbucks tiene una forma de entender su negocio. Es una opción más para los clientes. Es algo que nos enriquece y cada uno de nosotros tiene una forma de entenderlo. Creo que está bien. La competencia se ayuda porque al final, entre todos, cada uno con su personalidad, aportamos algo.

- ¿Por qué ahora? ¿No se lo habían planteado antes?

- Vamos yendo poco a poco a las ciudades donde entendemos que hay una demanda que satisfacer. Y tenemos prioridades porque no podemos entrar en todas al mismo tiempo. Y está la oportunidad. Mientras no salga el local que se adecue en tamaño y accesibilidad para el cliente, hemos de esperar. En todo este proceso hay dosis de disciplina que hay que mantener, porque lo que haces debe ser perenne y no puedes equivocarte

Hay que hacerlo bien, saber dónde te puedes colocar, qué ofrecer, tener una visibilidad... el algoritmo cuando abres en una ciudad es complejo. Lo importante es que la gente te busca y te desea y el perfil de Salamanca no puede ser mejor por cultura, juventud, turismo, historia... tiene todos los ingredientes de esa coctelera para hacer un gran cóctel.

- ¿Con cuánto personal cuentan?

- Son 14 personas. Es empleo, todo suma. Que te salga bien, vengas, contactes con la gente, que la gente lo disfrute, es un circulo que se retroalimenta. Tenemos como 1.500 'partners' en Starbucks.

Generalmente siempre que abrimos hemos tenido embajadores de bienvenida. Nos conectamos muy bien en redes sociales. Está la obra, los carteles... y damos invitaciones porque nuestra primera actitud es que la gente nos conozca, que pruebe nuestro café 100% arábica, el mejor posible que se puede tener, que vea nuestro sitio.... Venimos a que nos conozcan.

- Y a que vuelvan, claro...

- La experiencia Starbucks es lo que te hace volver, Es un sumatorio de cosas. El café es de primera calidad y hay 86.000 formas de tomarlo. La capacidad de conexión de nuestros 'partners', todos seleccionados con vocación de dar, servir y ofrecer. Y el sitio, que invita a todo, a un descanso en el paseo, a una reunión de negocios, a repasar apuntes, a pensar en uno mismo... vienes por el café, te quedas por el sitio y vuelves por ellos, por los 'partners'. Si vienes tres días y ellos se saben tu nombre, tu bebida... eso hace mucho. Es la esencia de la cafetería. Esa esencia la tenemos en Starbucks y queremos guardarla.

- ¿El diseño del local sigue alguna directriz?

- Los diseños son genuinos, con materiales nobles, sin falsear nada. La madera es madera, el acero es acero, el hierro es hierro... si tiene que ser, que sea algo genuino. Si la relación lo es, todo debe serlo.

- Para terminar ¿De verdad hay 86.000 formas diferentes de preparar un café?

- Entre tamaños del recipiente, tipos de leches, siropes... alguien en Seattle, donde nació Starbucks, hizo cuentas y salieron 86.000 formulas. Tienes todas las alternativas que quieras. Es tu café, por si lo quieres con más o menos leche, de un tipo u otro, fría, templada, con sirope, caramelo o chocolate.