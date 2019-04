FÚTBOL - Segunda B Sotres-Molina, el derbi Salamanca CF-Unionistas CF pasa por sus manos Molina y Sotres posan junto a la imagen de Jorge D'Alessandro. / MANUEL LAYA Los porteros del derbi salmantino, destacados en sus respectivos equipos, analizan el partido del sábado JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 11 abril 2019, 15:49

No solo son dos de los mejores porteros del grupo I, sino de los cuatro grupos de Segunda División B. Y este sábado defenderán las porterías del Salamanca CF y Unionistas CF en el cuarto derbi salmantino que se jugará en el estadio Helmántico a las 20:45 horas. Dani Sotres, cántabro que en mayo cumplirá 26 años, llegó este pasado verano al Salamanca CF y cuenta con internacionalidades con España en las categorías sub-19, sub-20 y sub-21, y ha disputado 23 partidos con el equipo charro, al que ha puesto un 'candado' a su portería en los últimos diez encuentros, en los que apenas ha encajado cinco goles. En la portería visitante, la de Unionistas, estará Carlos Molina, cartagenero que a finales de este mes cumplirá 28 años, llegó la pasada campaña al equipo de Las Pistas y fue clave tanto en el ascenso a Segunda B como esta temporada 'dándole' muchos puntos al equipo de Roberto Aguirre con sus intervenciones.

Ambos se juntaron ayer gracias a El Norte de Castilla en el centro de Salamanca para charlar sobre los pormenores del derbi entre el Salamanca CF y Unionistas CF. «Somos conscientes de la repercusión que tiene el derbi para la ciudad, los dos clubes y aficiones. Somos profesionales e intentamos estar al margen centrándonos en el trabajo diario. Será un partido especial seguro», señala Dani Sotres, que añade que «ellos están a un partido de certificar la permanencia y nosotros necesitamos algún punto más, así que vamos a salir a ganar desde el minuto 1 y esperamos darle una alegría a la afición. Últimamente estamos compitiendo muy bien y es la línea a seguir». Por su parte, Molina significa que «veo al equipo muy bien y además hemos recuperado jugadores. El equipo ha mantenido una línea ascendente desde el inicio de Liga, vamos con la flecha para arriba y la moral cargada al derbi».

«Tenemos que salir mentalizados de que es un partido que nos tiene que generar motivación y no presión», advierte el metal del Salamanca CF porque «estamos delante de nuestra gente. Ganando estaríamos muy cerca del objetivo que es lo que queremos todos».

Molina ya es experto en derbis -jugó los de la temporada pasada y el de la primera vuelta de esta campaña - y reconoce que «lo vivo diferente a cualquier compañero que haya llegado este año. Sobre todo porque conozco más a la gente de la ciudad y los sentimientos me los transmiten un poco. Aún así intento aislarme y enfrentarlo como un partido más». Además, le resta importancia al hecho de que su equipo no haya ganado todavía ningún duelo directo: «Hay que pensar que aunque sea un derbi y que estemos a 50 metros de cada campo, son tres puntos más que nos pueden dar la salvación y hay que mirarlo como eso», dice. Eso sí, tiene claro que «el ambiente este año es muy diferente con respecto a los derbis de la temporada pasada; ademas el año pasado teníamos a compañeros que eran de aquí y sabían la situación que se había vivido. Este año ya nos hemos enfrentado en la ida y es el cuarto derbi. Ya se vive con más normalidad».

El Salamanca CFsolo ha encajado cinco goles en diez partidos, una mejora que Sotres atribuye «al buen trabajo de todos, estamos unidos en el campo, que tenemos una buena presión y comunicación defensiva». Sin embargo, el meta no desvela si jugarán con cinco o cuatro defensas ante Unionistas. «Ya estamos trabajando en ello. Veremos qué es lo que el míster cree que puede funcionar mejor para este rival. Nosotros nos adaptamos a lo que él nos diga, hemos jugado con los dos sistemas, nos sentimos bien con los dos».

Molina no oculta que incluso un empate le vendría muy bien a su equipo porque « todo lo que sea acercarnos a la salvación lo firmaría. Vamos a salir a ganar el partido pero si se da un empate sería bienvenido porque sería un punto más y nos quedaría menos».

Sin aficionados visitantes

Una de las imágenes del derbi será ver a muy pocos seguidores de Unionistas en las gradas del Helmántico tras la decisión de la Federación de Peñas del club. Para Molina «los dueños de Unionistas son su afición y como dueños de una empresa, la afición del jefe hay que respetarla, acatarla y yo hasta la apoyo porque Unionistas son ellos. Cualquier cosa que decidan me parece buena idea, y ahora queremos brindarles los tres puntos de la victoria».

Los dos porteros son admiradores de la temporada que está realizando su rival. Así, Carlos Molina señala de Sotres que «le conozco y como veo los resúmenes de todos los partidos de Segunda B, lo veo y está a un nivel altísimo. Ante el Atlético B sacó dos unos para uno, contra el Castilla otra gran parada... Espero que no nos lo ponga tan difícil este sábado». Lo que más le gusta del meta del Salamanca CF es «la agresividad para afrontar el uno para uno, eso me gusta mucho. Me fijo en las mejores características de los porteros para entrenar eso, y de Dani me dijo en eso. Cierra ángulos en décimas de segundo».

Sotres, por su parte, afirma del portero de Unionistas que «le conozco ya de su etapa en el Eldense. Es un portero sobrio, muy seguro por arriba, con gran envergadura y muy buena presencia.Este año le está dando muchos puntos a su equipo y es uno de los pilares de Unionistas»;para el cántabro, la mejor cualidad del cartagenero es «quizá su envergadura, tiene mucha presencia y planta y eso es un plus».

En lo que coinciden los dos porteros es en dejar aparcado por unas semanas sus respectivos futuros para centrarse en salvar a sus equipos del descenso esta temporada. El meta de Unionistas CFsignifica que «el tema de mi futuro se encarga mi representante, tengo una amistad de 7 años y es como de mmi familia. Él sabe mis necesidades y sé que está en contacto con el club. Yo me encargo de jugar al fútbol que es lo que sé, y ahora solo pienso en salvar la categoría y en disfrutar con Unionistas todo lo que pueda».

Por último, el del Salamanca CFañade que «prefiero no gastar ni un segundo de mi energía en la renovación porque hay tiempo para hablarlo más adelante. Ahora tenemos que estar todos muy centrados en conseguir el objetivo que es la salvación y luego ya nos podremos sentar y hablar tranquilamente de la renovación».