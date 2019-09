Sotres: «El Salamanca CF UDS tomó la decisión correcta al destituir a Chiquimarco» Dani Sotres. / LAYA El meta señala en una entrevista en El Correo que «intentó cambiar el trabajo bueno de toda la pretemporada de la noche a la mañana» J .G. / WORD Viernes, 13 septiembre 2019, 13:15

El portero titular del Salamanca CF UDS, Dani Sotres, concedió este miércoles una entrevista a El Correo con motivo del duelo de este sábado del equipo charro en Lezama ante el Bilbao Athletic. Además de analizar cómo llega el equipo charro a la cita, también habló el portero cántabro de cómo vivieron en el vestuario el paso de tres entrenadores por el equipo en poco más de una semana tras el adiós de Trejo por no tener el título UEFAPro, la destitución del exárbitro internacional mexicano Chiquimarco y la llegada de Pablo Cortés. «Te enteras de todo lo que se estaba cociendo en todo momento. Era un entrenador sin experiencia, pero muy preparado. Creo que llegó, no se adaptó a lo que quería el club, intentó cambiar el trabajo bueno de toda la pretemporada de la noche a la mañana. Creo que el club tomó la decisión correcta de destituirlo, nosotros estábamos centrados en el trabajo que hicimos durante la pretemporada, no pensábamos más allá. De hecho, lo plasmamos a la perfección en el estreno ante el Arenas, donde salieron las cosas casi de diez».

Sobre el reto del ascenso deseado por el club, Sotres explica que «no nos queremos poner un objetivo tan drástico, pero sí que lo tenemos en mente, que es una ilusión, pero queremos ir paso a paso, sin ponernos límites. Sabemos que es una competición larga, que cualquier rival nos lo va poner difícil y que tenemos que competir al máximo para seguir ahí arriba y por qué no conseguir el ascenso».

Sotres desea en Salamanca seguir progresando y mira a la Primera División:Eso siempre ha estado en la cabeza, es verdad que llevo varios años ya en Segunda B, pero tengo la misma ilusión de cuando era internacional Sub 21. Uno tiene que seguir progresando y subir de categorías e intentar volver a jugar en Primera División». Eso sí, el meta del Salamanca CFUDS expresó en El Correo su deseo de seguir en la entidad con su renovación este verano:«La verdad es que me siento muy querido por la afición, muy valorado. El año pasado lo sentí desde la grada y creo que en proyecto de este club, se han asentado las bases para seguir creciendo, para poder luchar por cosas más importantes».