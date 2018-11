UGT sostiene que un adelanto de las elecciones no serviría para nada Imágenes y textos de uno de los paneles de la muestra. / LAYA Su secretario regional, Faustino Temprano, insta a la Junta a aprobar el presupuesto de 2019 con independencia de lo que suceda con los PGE RICARDO RÁBADE / WORD SALAMANCA Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:58

Las dependencias de la Facultad de Geografía e Historia acogen desde ayer una exposición que repasa en sus paneles los 130 años de historia de la Unión General de Trabajadores. La muestra, que se enmarca dentro de las actividades programadas por el sindicato para conmemorar esta efeméride, fue inaugurada por el secretario regional de UGT de Castilla y León, Faustino Temprano.

En unas declaraciones previas a los periodistas, el dirigente ugetista instó a la Junta de Castilla y León a elaborar y aprobar su nuevo presupuesto para el año 2019, con independencia de que se aprueben o se prorroguen los Presupuestos Generales del Estado. «No vale ampararse en lo que está pasando a nivel estatal para que esta Comunidad no tenga unos presupuestos.

«Si los presupuestos no salen para adelante, está el decreto ley y se puede gobernar»

Temprano ahondó también en la incertidumbre política y social que se abriría en España ante la hipotética convocatoria de elecciones generales. Se mostró partidario en este sentido de agotar la legislatura, porque «unas nuevas elecciones no van a ayudar absolutamente nada».

«Lo primero es solucionar los problemas de las personas y luego ya hablaremos de elecciones», enfatizó Temprano, quien exteriorizó su esperanza de que finalmente haya nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2019, al tiempo que pidió al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que «si no puede ser así, a través de decreto ley se gobierne para las personas de este país».

«Si los presupuestos no salen para adelante, está el decreto ley y se puede gobernar», recalcó, insistiendo que si no hay nuevas cuentas «no pasaría absolutamente nada, aunque no sería lo mejor, pero siempre que haya un reajuste de los presupuestos, se piense en las personas y las leyes vayan saliendo para adelante».

Preguntado por la gestión del Gobierno socialista, valoró en términos positivos que se detecte «más diálogo social» ahora que con el anterior Ejecutivo, pero precisó que resulta preciso poner «fecha» para «terminar las mesas de negociación» pues hasta el momento «no se ha conseguido firmar ningún acuerdo».

Asimismo, el secretario general de UGT en Castilla y León se mostró plenamente partidario de derogar las reformas laborales, trabajar en la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores, colocar el convenio colectivo sectorial por encima de los vinculados estrictamente a las empresas e impulsar en todo momento la defensa del Estado del Bienestar.

En cuanto a la exposición, que ya ha podido ser contemplada en Valladolid y Zamora, Salamanca también dará visibilidad con ella a «la historia y los logros» alcanzados durante los 130 años de lucha sindical de UGT, además de proponer mesas redondas y debates en paralelo a la muestra. Además, se da la particularidad de que el 130 aniversario del nacimiento de la UGT en España coincide también con los 25 años de la creación del sindicato de Castilla y León.

Por su parte, el secretario provincial de UGT, José Luis Hernández Rivas, avanzó que la exposición recorrerá diferentes municipios de la provincia salmantina, como Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Peñaranda de Bracamonte, Alba de Tormes y Béjar.