El sólido vínculo del arte y el sonido

El centro de arte contemporáneo de Salamanca, DA2, añadió ayer una nueva muestra a su oferta expositiva, 'Music for the Masses' del artista salmantino Luis San Sebastián. Es un proyecto que consiste en utilizar la historia del arte y la música como «caja de herramientas». Incluye diecisiete series de obras en diferentes soportes (fotografía, impresión digital o pintura), tres instalaciones realizadas específicamente para las salas del DA2, una escultura y un vídeo.

Esta exposición explora las relaciones entre el arte y la música por medio de los movimientos artísticos y las subculturas juveniles. Las obras del proyecto exploran la aproximación entre el arte y la música, generando conexiones a través del contexto de movimientos artísticos, políticos y sociales. Tal como explica el artista, «el rock'n'roll, mucho antes que las artes visuales, se define como el primer movimiento cultural posmoderno en derribar los muros entre la alta y la baja cultura, dando lugar a nuevos comportamientos artísticos, generando un 'feedback' entre las artes visuales y la música».

La muestra ocupa las salas 6 y 7 del centro de arte de Salamanca y se podrá visitar hasta el 25 de noviembre. El creador salmantino ha estado trabajando durante cuatro años en este trabajo, y en los dos últimos ya con el DA2 como lugar específico en el que exponerlo.

Luis San Sebastián es un artista salmantino, graduado en bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Actualmente es doctorando en Historia del Arte y Musicología por dicha Universidad. Ha realizado varias exposiciones individuales, entre las que destacan: 'Power, Corruption & Lies' en la Galería Adora Calvo (2017), en la Sala Alterarte del Campus de Orense (2017) y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo (2018); 'Exposición no disponible' en la Galería Adora Calvo (2017); 'This is not Music', en la Sala Garcigrande (2016); o '10 Songs. Whatever happened to my rock and roll' (2015), entre otras.

También ha participado en exposiciones colectivas. Además ha obtenido numerosos premios y reconocimientos: el Primer Premio Pintura en el XVII Certamen Jóvenes Creadores de Salamanca, organizado por la Concejalía de Juventud; Segundo Premio en la II edición de Villarlart, organizado por la Fundación Villalar o el Primer Premio Escultura en el XVI Certamen Jóvenes Creadores de Salamanca.