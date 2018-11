La soledad convive con más de 21.600 personas mayores de 65 años en Salamanca Paquita Cerrato repasa algunas de sus fotografías antiguas en el salón de su casa. / MANUEL LAYA Salamanca cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del país, muchos de ellos viven solos en la ciudad o en el medio rural EVA CAÑAS / WORD Salamanca Domingo, 18 noviembre 2018, 11:41

Son muchos los estudios que recuerdan cada día la cantidad de personas que viven solas. Y va en aumento. En ciudades como Salamanca, con una población envejecida, estas situaciones se dan en ciudadanos de avanzada edad, más vulnerables si no se detecta a tiempo su situación.

Desde diferentes organizaciones sociales advierten desde hace tiempo del cambio de modelo social que llega asociado a un mayor número de personas que pasan solas los últimos años de su vida. En la capital ya existen iniciativas que tratan de paliar estas carencias, como Cáritas Diocesana, con una red de profesionales y voluntarios que velan por los mayores que viven solos, o desde las propias parroquias, que cuentan con grupos que visitan a sus feligreses una vez que ingresan en las residencias. Además, el Ayuntamiento de Salamanca trabaja en un programa llamado 'Salamanca Acompaña', enmarcado en el IV Plan Municipal de Personas Mayores, para combatir la soledad, con el objetivo de apoyar a mayores de 60 años que viven en soledad con diferentes recursos y servicios.

Según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Salamanca, más de 21.600 personas mayores de 65 años viven solas, de ellas 16.100 son mujeres y 5.500 hombres. Llama la atención también su estado civil, ya que en 14.500 de las situaciones se trata de personas viudas, frente a 5.600 solteros. Según el último Padrón Municipal hay alrededor de 18.800 personas de más de 60 años que viven solas en la capital.

Nada mejor que entrar en las casas de algunas de las personas mayores que viven solas para saber cómo es su día a día, y como dice una de ellas,Isabel Plaza, «no es lo mismo vivir sola que sentirse sola», y apunta cada uno de los matices. No duda en abrir las puertas de su casa, en el barrio de Garrido, para contar su historia, y quizás muy similar a la de miles de personas que viven solas pasados los 65 años. Ella tiene 72. Hace nueve años que se quedó viuda y vive sola, aunque siempre cuenta con el apoyo de sus dos hijos cuando les necesita. Después de pasar más de 40 años con su marido admite que no es fácil convivir con esa ausencia. «Cuando murió mi marido lo pasé muy mal, y tuve que dejar en ese momento mi voluntariado de Cáritas en la parroquia, en la acogida, porque no tenía la cabeza para ello, y me fui a la casa que tenemos en el pueblo, en Cabezuela de Salvatierra», relata Isabel, que lleva más de 20 años siendo voluntaria en esta organización diocesana.

Y reconoce que no era una persona que le guste aislarse pero necesita en ese momento el cambio, era verano, «y no volví hasta septiembre». Allí se sentía menos sola, y además, hace un tiempo había creado un grupo de mujeres para que hiciesen actividades,«no había nada», y como detalla, ensayaban las canciones de misa, jugaban a las cartas, tomaban café, etc. «Era algo que hacía cuando vivía mi marido, y después de fallecer también », precisa. Pero Isabel también reconoce que de día tenía una misma rutina pero lo duro era la noche, «cuando cierras la puerta y te metes en casa es cuando más notas la soledad, porque ya no tienes el ser querido allí, y con él siempre comentaba si habíamos ganado a las cartas, o qué tal nos había ido, mi marido siempre me apoyó en todo lo que he hecho».

Pero la noche admite que es lo más duro, y en ese coinciden todos. Y cuando regresó a su casa de la capital salmantina al principio le pasó lo mismo, «notaba la ausencia del ser querido, no poder hablar y comentar con él las cosas». Nueve años después lo cuenta desde la distancia, y bromea con el hecho de que a veces habla con la tele, «porque te invita a comentar alguna cosa», dice animada, o con sus plantas, a las que cuida con mimo.

«Vivir sola no ha sido duro, sino notar la ausencia de la persona que ya no está, pero no he sentido la soledad que siente otra gente, porque soy creyente y sé que alguien está conmigo, y mi marido allá donde esté vela por mí», asegura. Isabel sabe que sus hijos tienen su familia y su trabajo, «tienen que hacer su vida, pero cuando han tenido que estar han estado aquí». Y ella también sabe lo que es enfrentarse a una enfermedad viviendo sola. «Estoy pasando un segundo cáncer, por segunda vez, el anterior fue hace 17 años, aunque en la última revisión me han dicho que todo va bien», detalla.Ya ha pasado por el tratamiento de quimioterapia pero asegura que nunca ha tenido miedo a la enfermedad. «Y en este proceso nunca me he sentido sola, he podido tener compañía de mis hijos y no he querido», añade.

Durante los meses de tratamiento no dejó de dar catequesis a un grupo de Primera Comunión, además de acudir a las actividades y reuniones a la Delegación de Misiones de la Diócesis de Salamanca, de la que también es voluntaria. Isabel Plaza lanza un mensaje a personas mayores que lean esto y se sientan solas:«Que no se queden en casa, que salgan y prueben con alguna actividad que les guste, sea o no de voluntariado», resalta. Ella, a pesar de su enfermedad no ha dejado de salir y hacer cosas, «para mí es peor quedarse en casa».

En otro barrio de la capital salmantina también vive sola Paquita Cerrato, de 85 años. Rodeada de fotografías, de recuerdos, y de aquello que la entretiene, como sus agujas de punto y un libro. Una mujer activa dentro y fuera de casa porque también es voluntaria de Cáritas desde hace cerca de cinco años, precisamente visitando y acompañando a gente mayor que vive sola. En una pequeña libreta anota todas las visitas que realiza junto a otra voluntaria, Celia, y como reconoce, si en alguna ocasión no se encuentra en casa esa persona que visitan, «le dejamos una nota para que sepa que hemos pasado por allí».

Paquita se quedó viuda en el año 2011, después de estar junto a Pepe, su marido, 55 años. En uno de sus álbumes tiene los recuerdos de sus Bodas de Oro, entre otros, que bastante a menuda ojea una y otra vez. Ella nació y se casó en Toro, y con 26 años llegó a Salamanca. «Durante 16 años trabajamos en la farmacia de mi suegro en Fuentelapeña, y después montamos una librería en la calle Correhuela y una tienda de juguetes educativos en Gran Vía», evoca. Pero una oferta laboral les llevó a vivir en Torremolinos durante 23 años, hasta que su marido cayó enfermo y volvieron para Salamanca, ciudad donde viven sus dos hijos, y además tienen cinco nietos. Cabe destacar que durante sus años en ese municipio malagueño,Paquita cuidó de una vecina, Clara, que vivía sola y durante 15 años la acompañaba al médico, la llevaba comida, y poco a poco llegó a convertirse en parte de su familia. «Pensamos en traerla con nosotros a Salamanca, pero era tan mayor que al final la metimos en una residencia, y nos dio mucha pena», relata Paquita.

La dijo que cuando Pepe, su marido, se pusiese bueno volverían a por ella, pero finalmente murió dos meses después:«Fui a Málaga en tren a su entierro, y estaba sola, porque no me dio tiempo de avisar a nadie». Para Paquita fue duro su pérdida, como la de Pepe, en 2011.

El primer año tras el fallecimiento de su marido vivió con su hija en Villares de la Reina, pero admite que allí no tenía mucho que hacer, «iba a comprar, a misa y poco más». Algo que la motivó para en el verano de 2012 se mudara a su actual vivienda, en la capital.

«Lo peor fue hacerme con el barrio, no conocía nada ni a nadie, y eso lo extrañaba, y eso que mi hijo venía y viene todas las tardes a merendar conmigo», añade. Pero esa nueva etapa viviendo sola al principio confiesa que muy dura:«No me gustaba nada estar todo el día en casa, sin poder hablar con nadie, y hasta temí caer en una depresión», explica Paquita. Fue en ese momento cuando se acercó a la sede de Cáritas, lo tenía claro, quería hacerse voluntaria porque así podía ayudar a otras personas y a su vez conocer a más gente. «Me ofrecí a acompañar a otras personas mayores que necesitan ir al médico, o de paseo, yo en casa no tenía nada que hacer, en diez minutos lo tengo todo hecho», precisa. Ella tiene bien planificadas sus comidas, congela por raciones y las va sacando:«Ayer hice un cocido y he sacado cuatro raciones, las congelo y las voy sacando». Su primera tarea como voluntaria fue ser en cierto modo el ángel de la guarda de Mari, de 90 años, que vivía también en el barrio. «Tardaba cinco minutos en llegar a su casa, murió con 94, pero esos años la acompaña al médico, íbamos juntas a misa, a comprar ropa, de paseo, e incluso en una ocasión fuimos a ver a Bertín Osborne al teatro», recuerda emocionada. Mari no tenía hijos, aunque sí sobrinos, pero no podían dedicarla el tiempo que les gustaba por temas laborales. «Estuve acompañando a Mari en lo que necesitaba durante cuatro años, hasta que falleció en enero», lamentaPaquita. En la actualidad hace seguimiento de varias personas del barrio que viven solas, cerca de seis, e incluso ha ido a alguna residencia junto a voluntarios de la parroquia de Santa Teresa. «Me gusta mucho hablar con ellas y que sepan que para cualquier cosa estoy ahí, tienen mi teléfono», insiste.

Y no es el único voluntariado que hace Paquita, también recoge alimentos en otra de las iglesias de su barrio, la del Monte Carmelo, «lo que conseguimos se les da a unas monjas que a su vez se lo reparten a 400 familias». Ella también lanza un mensaje a las personas que sientan esa soledad en sus casas:«Que salgan y busquen algo que hacer porque sino pueden caer en una depresión», asegura. Por sacar algo negativo de vivir sola Paquita coincide con Isabel, la noche, «es triste», porque se acuerda más de su marido, «de repente desaparece y no qué haces, cuesta hacerse».

Cáritas cada vez detecta más personas solas en sus casas y un cambio en el modelo de familia. También aseguran que la soledad es más acuciada en la ciudad que en el medio rural, donde están más respaldadas. En la capital, unas 4.000 personas son beneficiarios de los servicios de Ayuda y Comida a Domicilio así como de la Teleasistencia, ofertados desde el Ayuntamiento.