BALONCESTO Los socios del CB Avenida podrán lograr entradas para la Supercopa para dos amigos al 50%
JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 8 octubre 2018, 17:57

El Perfumerías Avenida quiere agradecer la fidelidad del abonado del club en la primera gran fecha de la temporada, la celebración de la Supercopa de España que enfrenta este miércoles en Würzburg al equipo charro contra el Spar CityLift Girona. Por esa razón todos aquellos socios (cuya entrada es, como el resto de la temporada, gratuita presentando su carnet) que quieran acudir con hasta dos amigos podrán adquirir, de forma anticipada, esas dos entradas a un 50% de descuento.

«Para este fin se habilitará mañana, de 19.30h a 21h, un espacio en las oficinas del pabellón de venta anticipada de entradas para la Supercopa. Aquellos socios que deseen adquirir hasta dos entradas para personas no abonadas deberán acudir en ese horario para beneficiarse del descuento del 50% del precio habitual. De esta forma los precios de las entradas irán desde los 3 a los 8€ para adultos y de 2 a 4€ para los infantiles una vez aplicado el descuento. Una vez más recordamos que, para los SOCIOS, no es necesario adquirir ninguna entrada. De la misma forma, todos aquellos no abonados que, fuera de esta promoción, quieran adquirir mañana su entrada de forma anticipada lo podrá hacer en el mismo horario, con precios que oscilan entre los 6 y los 15€ para adultos y 3 a 8€ para infantiles», señala la entidad.

«El CB Avenida anima a todos los abonados a traer 'amigos' a un encuentro de la mayor dificultad y con un título nacional en juego, y en el que la labor de todos y cada uno de los azulones que acudan a Würzburg será vital», concluye el club salmantino.