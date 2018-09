Los socialistas señalan las «deficiencias» de las obras de mejora del barrio de San José Imagen facilitada por el PSOE de las aceras encharcadas de San José. / WORD Afirman que no están «rematadas de forma oportuna» y que los elementos instalados «no tienen nada que ver» con los previstos D. B. P. / WORD Sábado, 29 septiembre 2018, 12:04

PSOE y PP volvieron a chocar ayer a cuenta de las obras en las plazas interiores del barrio de San José.

El concejal socialista Arturo Santos denunció que los trabajos «no se han acabado de forma oportuna» y que se han cumplido los augurios que llevaban semanas efectuando. Las plazas remodeladas, afirman, tienen «varias deficiencias» y no concuerdan con lo previsto en el pliego de condiciones. Santos citó los juegos infantiles (se han instalado menos, afirmó), los suelos antideslizantes, los aparatos cardiosaludables «no tienen nada que ver con los proyectados» ni con los instalados en otras zonas como los de la plaza de Colón y los sumideros brillan por su ausencia. «Sólo con el riego del césped, donde lo hay, se forman charcos», apuntó el concejal socialista. Santos comentó que han sido los propios vecinos los que se han puesto en contacto con ellos.

Segíun el PSOE, al Gobierno municipal «no le interesa la zona transtormesina» pese a que sus habitantes «necesitan los mismos servicios» que en el resto de la ciudad. Las mejoras en San José se han hecho «con retales». La obra no se ha entregado rematada «de forma oportuna».

Arturo Santos explicó que los trabajos en San José se concedieron a dos empresas diferentes, con una baja de 205.000 euros respecto a los presupuestado. Posteriormente se adjudicaron «dos proyectos complementarios» para rematar los trabajos por un importe de 186.000 euros.

«Es tal la falta de preocupación del equipo de gobierno del PP por el barrio de San José en particular, y por los barrios trastormesinos en general», comentaron desde el PSOE «que en esta ocasión el propio alcalde, acompañado como es habitual por el primer teniente alcalde, Carlos García Carbayo, no ha realizado la visita oportuna, con la foto de rigor, para recepcionar estas obras una vez terminadas. No se sabe muy bien si por agravio a los vecinos de San José o por remordimiento o no dar la cara ante los vecinos». El PSOE reiteró ayer su «invitación» a los dirigentes municipales para que acudan a San José a comprobar cómo han quedado las obras.

Réplica

El Grupo Municipal Popular replicó el al Grupo Municipal Socialista y le acusó de «mentir compulsivamente» sobre las obras en el barrio de San José. Los populares explicaron que «las intervenciones se han realizado según lo previsto por lo que sus manifestaciones son una falta de respeto y menosprecio al trabajo de los técnicos municipales y al de las empresas y trabajadores salmantinos que han ejecutado las obras».

Añaden que «el único cambio realizado sobre el proyecto, y a petición de los vecinos, ha sido la instalación de una plataforma de caucho y no de arena en la zona de juegos infantiles» y afirman que los socialistas «ni se ocupan por las necesidades de los vecinos» y que «el cauce adecuado para plantear alguna cuestión en la materia es la Comisión de Fomento en la que no lo han hecho». Concluyen añadiendo que el 90% de las inversiones se reparten por todos los barrios y que los dirigentes municipales han visitado las obras en «numerosas» ocasiones.