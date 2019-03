Sobresaliente para Francis Cuesta en Ciudad Rodrigo, que demostró el trabajo previo del encierro La subida del Registro fue complicada para los jinetes con carreras apretadas y caídas. / JOSÉ VICENTE-ICAL CIUDAD RODRIGO Los jinetes guiaron a la perfección a los toros de Pilar Población hasta la plaza Mayor SILVIA G. ROJO CIUDAD RODRIGO Lunes, 4 marzo 2019, 13:37

Caras de alegría y satisfacción entre los caballistas y entre el público que presenció durante la mañana de ayer el encierro a caballo del carnaval de Ciudad Rodrigo. Partiendo del hecho de que nada es perfecto en esta vida, ese encierro rozó la perfección tras hacerse el recorrido con toda la manada completamente arropada por los caballistas en muy pocos minutos. El último ha sido el único momento en el que los astados estuvieron un poco más desperdigados.

Los seis novillos de la ganadería de Pilar Población cogieron la cuesta abajo con la que da comienzo el trazado con mucho brío y antes de comenzar el tramo urbano, los bueyes y los novillos ya estaban todos unidos. Ese fue el éxito de la cita.

«Los toros salieron muy fuertes pero se ha notado un montón el trabajo de un mes», aseguraba el organizador del encierro a caballo Francisco Cuesta, para referirse a las tareas de hermanamiento entre bravos y mansos que llevaba desarrollando durante las últimas semanas. Además, «los bueyes están muy trabajados, con estos animales hago otros encierros en pueblos como San Felices de los Gallegos o Carpio de Azaba». Esos berrendos en negro y alguno en colorado demostraron que saben hacer su función.

Cuesta apuntó que el momento más complicado se vivió «al entrar a la calle, es muy estrecha y los toros han apretado mucho».

Al organizador del encierro, que ya sabe cómo va esto del domingo por experiencias previas, se le identificaba perfectamente justo detrás de la manada y en el medio de todos los jinetes. «Es el lugar en el que tengo que estar, soy el responsable de que entren esos toros y es una responsabilidad muy grande sobre las espaldas, fíjate si llega a salir mal con la gente que había aquí metida». Una vez pasado el compromiso se notaba que por fin respiraba tranquilo, al igual que el concejal de Festejos, Cristian González, que valoró la «profesionalidad» del encerrador.

Los que entienden este mundo de los encierros a caballo saben a la perfección que es mucho más peligroso y complicado ajustarse detrás de los toros pues «si se cae un animal tú tienes que seguir y si vas delante tienes posibilidades de escaparte pero aquí no».

El tramo urbano, al igual que el de campo fue muy rápido y la manada acompañada de los caballistas completó el recorrido hasta la plaza Mayor en muy pocos minutos. En los últimos compases se desperdigó un poco, como único pero al evento.

En la subida de la cuesta del Registro un caballista se vino al suelo y otros jinetes vivieron momentos muy apurados con los toros apretando las ancas de los caballos. En la plaza otro caballista también se calló nada más pisar la albero, siendo pisoteado por otros caballos.

Francisco Cuesta, conocido como Francis en la comarca, reconoció además el esfuerzo del medio centenar de jinetes que lo acompañaban y todo el trabajo previo: «Hay mucho esfuerzo detrás, esto no lo hace uno solo y si no hay preparación es un fracaso seguro, no se pueden soltar toros y cabestros el mismo día del encierro sin que se hayan visto nunca, eso es un fracaso asegurado». Con esa modalidad ya se ha experimentado en alguna ocasión y finalmente, ya ha sido desechada

Dos de los jinetes se cayeron al suelo pero sin mayores consecuencias

Reconoce además, que los primeros días en los que juntaron a los toros y a los mansos fueron «complicados» pero poco a poco «nos fuimos haciendo con ellos a base de encabestrarlos que parece fácil pero es una tarea complicada».

Lo cierto es que desde hace unos años no se vivía un encierro tan emocionante y bonito. Este es el cuarto año que el punto de partida se fijaba en lo alto de Valhondo y atrás quedan domingos en los que varios de los astados se escaparon (2016); otros en los que entraron solo cuatro toros (2017) o como sucedió la pasada edición que a pesar de coronar la plaza todo el ganado alguno de los toros lo hizo con mucho retraso.

En cuanto al público, desde hace muchos años se habla de la presencia de unas 30.000 personas pero seguro que ayer se pulverizaron todas las cifras. El sol volvió a acompañar desde primera hora lo que hizo que a penas hubiera un hueco en las agujas dispuestas a lo largo de todo el recorrido del encierro.

Enfermería

En cuanto al parte de enfermería, el evento de la mañana dejó 7 heridos que tuvieron que ser atendidos en la enfermería del doctor Enrique Crespo. En la lista de heridos aparece un chico de 22 años natural de Ciudad Rodrigo con una rotura de fibras en pierna izquierda; un chico de 25 años natural de Guadalajara que presentaba un traumatismo en rodilla derecha, pronóstico reservado. Casualmente, otro chico de esa misma ciudad y de la misma edad fue atendido por traumatismo en pie derecho con pronóstico reservado. Una mujer de 40 años fue atendida con una fractura en mano izquierda, pronóstico reservado. Se da la circunstancia de que es un agente de la Policía Local de Ciudad Rodrigo que fue aplastada por varias personas cuando se disponía a retirar una cinta.

Pasó además por la enfermería un joven de 21 años natural de Guadalajara con un varetazo en cara interna del muslo izquierdo de pronóstico leve; otro joven de 34 años vecino de Salamanca presentaba herida por asta de toro en zona tibia izquierda, y fue intervenido en quirófano y su pronóstico era menos grave. También un chico de 24 años fue visto en la enfermería por un traumatismo en pierna derecha por impacto del asta del toro.