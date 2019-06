Baloncesto «Sito te da pie a expresarte como entrenador» Alberto Miranda, durante un partido / EL NORTE Alberto Miranda - Entrenador ayudante en el UCAMde Murcia de ACB El técnico salmantino confía en renovar con el UCAMMurcia, con el que lleva ligado desde la 16-17 JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 22 junio 2019, 18:32

Tras vivir el sueño de dirigir en diferentes etapas al primer equipo de su ciudad, el CBAvenida, con el que incluso fue campeón de Europa como ayudante, Alberto Miranda -director deportivo del Campus Marta Fernández- es desde la temporada 16-17 entrenador ayudante del UCAM Murcia de la Liga ACB. Este año, su equipo cuajó una buena temporada en Europa pero e n la ACBsufrió hasta la penúltima jornada para salvarse.

–La temporada del UCAMse puede resumir en irregular con final feliz.

–Ha sido una temporada difícil desde el punto de vista de los entrenadores y de los jugadores. En Europa empezamos muy bien y tuvimos diez victorias seguidas pero en España nos ha costado y creo que nos pasó un poco de factura esa doble competición. El cambio de entrenador nos dio una mejora en la última parte de la temporada y hemos conseguido salvar la categoría dignamente, jugando buen baloncesto y haciendo disfrutar a la gente de Murcia. El broche final ha sido bueno.

–La llegada de Sito Alonso al banquillo fue clave. Ya le han renovado por dos años. ¿Cómo es ?

–Es un entrenador moderno, de jugadores, les trata mucho, capaz de motivar a todos y tenerlos preparados a todos, a nivel táctico con todo muy preparado. Un hombre con las ideas claras y muy buena estructura de trabajo y de preparación de partidos. Trabajar con él te lleva a un nivel de exigencia muy alto pero es gratificante porque al final vemos cómo nuestro trabajado es valorado y se traslada a la pista. Y al final, que se consiguen victorias que es de lo que se trata.

–En lo que a Miranda respecta, ¿ha delegado mucho trabajo en usted?

–Esto es casi igual en todos los primeros y segundos entrenadores ayudantes en ACB. Nos encargamos mucho de la preparación de los partidos, el seguimiento al rival, ver cómo poder hacerles daño y qué atacar.... Y también la mejora del equipo propio tras los partidos revisionando nuestros partidos para mejorarlo en la pista. En pista es de agradecer que con Sito todos trabajamos como un equipo porque todos tenemos una carta de trabajo y responsabilidad e el entrenamiento y aportamos cosas. En eso sí que veo diferencia entre Sito y el resto de técnicos de ACB que he tenido. Te da un poco más de pie a expresarte como entrenador.

–Llegando desde el baloncesto femenino, ¿se siente ya integrado en el mundo ACB?

–Es difícil sentirlo porque hace poco yo esto lo veía por la TV y era un referente. Ahora lo estoy viviendo y quizá en el día a día no te das cuenta de que es el máximo nivel probablemente de las ligas europeas quitando la Euroliga. Los disfruto mucho y me encuentro cómodo. Me gusta la evolución que he tenido como entrenador.

–Ya ha renovado Sito. ¿Le gustaría seguir?

–Sí, encantado si puedo. Me encantaría completar una temporada con Sito Alonso. Además este año sin competición europea podría ser un empujón para la competición nacional y quizá se podría luchar por entrar en la Copa o el play-off. No las he vivido y ojalá pueda renovar.