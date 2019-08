FÚTBOL - Segunda b Sergio Molina no cierra las puertas al regreso al Salamanca CF UDS Sergio Molina, ante el Celta B. / Maria Serna El centrocampista, que está últimando su salida del Albacete, quiere volver al Helmántico aunque el club debería liberar una ficha sénior JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 13 agosto 2019, 14:07

El Salamanca CFUDS completó la pasada semana con el fichaje del centrocampista Álex Serrano el cupo de fichas sénior, un total de 16, para su segunda temporad consecutiva en la Segunda División B, ahora en el grupo II. De esta forma, con la llegada del ex del Celta de Vigo B, entre otros equipos, se podría dar por completa la medular del conjunto de José Luis Trejo con los mexicanos Chatón y Jehu Chiapas, el salmantino Antonio Amaro y el propio Álex Serrano. Pero en Albacete hay un jugador que sigue esperando al Salamanca CF aún a sabiendas de que el cupo, por ahora, está cerrado. Se trata de Sergio Molina, jugador que ya militó en el equipo charro la pasada temporada cedido por el Albacete Balompié, club con el que tiene todavía un año más de contrato y con el está próximo a llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato según ha podido saber este diario.

Sergio Molina fue indiscutible la pasada temporada en el Salamanca CFUDS con la disputa nada menos que de 36 encuentros de los 38 del campeonato de Liga, los 36 como titular disputando nada menos que 32 de ellos completos.

El jugador cuenta con 16 fichas y si el club, que durante el verano le ha manifestado al jugador el interés por seguir contando con sus servicios, si valora la opción de volver a traerlo -algo que agradaría a Molina- tendría que dar la baja a un futbolista, algo que no ha trascendido por el momento. Como es ya sabido, el lateral derecho mexicano Tyson ha sufrido esta pretemporada una grave lesión de rodilla que le tendrá de baja durante unos seis meses como informó el club por lo que mínimo no estará disponible hasta enero o febrero de 2020 si se cumplen los planes médicos y no hay recaídas. Esa ficha ya está ocupada en teoría por el central Kristian Álvarez, mexicano que todavía no ha llegado a Salamanca por el problema de los visados.

Información contradictoria

Por otra parte, en la noche de ayer -mañana mexicana- el periódico azteca El Universal aseguraba en su edición web que ni Néstor Calderón ni el propio Kristian Álvarez tenían el visado para poder viajar a España y se preguntaban en el diario «¿Qué hay de extraño en Calderón y Álvarez para que no les den las visas?», finalizaba el medio de información concluyendo su noticia deportiva.