FÚTBOL - Segunda B Sergio Bueno confirma los contactos con el Salamanca CF y que decidirá en breve El entrenador mexicano concede una entrevista en su país sobre el interés del club charro JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Miércoles, 12 junio 2019, 12:19

El entrenador mexicano Sergio Bueno, nombre que se ha vinculado al futuro banquillo del Salamanca CF para la temporada 2019-2020, confirmó ayer en su país los contactos para poder dirigir al equipo que preside su compatriota Manuel Lovato. El técnico ha dirigido, entre otros, de equipos de la Primera División mexicana como Santos Laguna, Atlas de Guadalajara, Atlético Celaya, el Atlante y el Cruz Azul o el Jaguares de Chiapas. Así en una entrevista concedida a la ESPN de México con vídeo incluido el preparador confiesa que ante la posibilidad de venir a Salamanca debe estudiar 'a fondo si las condiciones se dan para un proyecto interesante'. «Debe haber un análisis de fondo. Si el entrenador se prepara es un estratega con más curriculum. En el medio se habla de renovar la baraja de entrenadores, pero no veo quién ha impuesto un estilo, una pauta una tendencia, bienvenido, pero cuando te percatas que no ocurre...», señala a la ESPN para añadir que esta semana decidirá su futuro porque «sinceramente no deben descartarnos a los entrenadores que ya llevamos tiempo. Los clubes son vulnerables a los que se dice en los medios. Si tengo que regresar al ruedo debo estar visible, por eso me capacito. Me han buscado cuatro equipos del exterior, pero algo ha pasado que no se ha aterrizado. Hay muchas cosas más, deben estar consideradas las condiciones para ir a trabajar, vamos a esperar a ver qué pasa con el Salamanca», finalizó.