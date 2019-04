«La Semana Santa es patrimonio de la ciudad, no solo de los cofrades» José Adrián Cornejo, presidente la Junta de Semana Santa de Salamanca desde 2010. / LAYA Con algunas novedades y la misma ilusión de siempre, todo está a punto para una Semana Santa que «goza de buena salud» ROSA M. GARCÍA / WORD SALAMANCA Lunes, 8 abril 2019, 12:00

José Adrián Cornejo se enfrenta a su último año al mando de la Junta de la que considera «la mejor Semana Santa del mundo».

–¿Cuánto tiempo lleva presidiendo la Junta de Semana Santa?

–Nueve años. Se renueva cada 4 años, según los estatutos que aprobamos en 2016. Lo que ocurre que yo llevo nueve por una circunstancia especial. Cuando accedí al cargo en 2010, el decreto del obispo decía que yo era presidente hasta que hubiera estatutos nuevos en la Junta de Semana Santa. Al cabo de unos años, en 2016, se hicieron unos nuevos estatutos, me presenté ese año y podía seguir presentándome otra legislatura más.

–¿Y va a continuar?

–No, en el 2020 acaba el mandato de mi primera legislatura. Lo dije el día que me presenté a la elección, que era por cuatro años; acabo el mandato y me retiro. Me queda un año.

–¿Es cansado presidir las Cofradías?

–Sobre todo es cansado. A lo largo de todo el año estás siempre con actividades, pero cuando llega enero es una vorágine, hay que organizar actos de la propia junta, el pregón, estar pendiente de las necesidades de las cofradías, lo tienes que coordinar con el Ayuntamiento, la Policía Local... son dos o tres meses que al final, de verdad, te cansan; y luego la Semana Santa, que es activa a más no poder. Y un año, otro año, otro... llega por cansar.

–17 cofradías son muchas. ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es su papel?

–Cada cofradía organiza su propio recorrido. Luego me lo mandan, organizo un documento de cada una y eso se lo envío a la Policía, al Ayuntamiento y a los medios. Además, las cofradías tienen unas necesidades: rampas, cortar una calle, quitar contenedores, farolas,... todo lo que les afecte para el desarrollo de su procesión. Me lo solicitan individualmente y hay que refundirlo todo en un documento; son varios días muy intensos.

–¿Qué balance hace de estos años? También será satisfactorio ¿no?

–Sí, aparte de que algunas veces te cabreas y te llevas disgustos, si haces una valoración en global, ha sido positivo. También depende del grado de implicación de cada uno. Yo tengo todo el tiempo del mundo y le he dedicado las 24 horas del día y, al final, te cansas, pero la valoración es positiva.

–¿Cómo se presenta esta Semana Santa?

–Bien. Hablo con muchos de los Hermanos Mayores, sobre todo en esta época, y ellos lo van preparando para que el día de la procesión esté todo acorde. Pregunto si tienen algún tipo de problema, si van incrementando el patrimonio, los cofrades, y eso da pie para decir que la Semana Santa de se presenta bien. Siempre con las mismas ilusiones, la misma expectativa. No hay ningún problema a la vista y espero que sea todo positivo.

–¿Y el tiempo os preocupa?

–No, a mí no me preocupa. Estamos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad y todos los días nos manda una previsión meteorológica y luego tenemos un teléfono de contacto con el meteorólogo de servicio por si acaso hay alguna incidencia que no está prevista. El tiempo me preocupa, pero no estoy pendiente de la meteorología y ya llevo unos años que me he despreocupado de esas cosas.

–Pero es triste no poder salir...

–Sí, a mí ahora me afecta menos, los años te van curtiendo. Pero es cierto que cuando tengo que comunicar a un Hermano Mayor que va a llover, que la decisión es suya, y cuando la junta de Gobierno decide no salir y ves a muchos cofrades, se te cae el alma al suelo; mucho sentimiento, recuerdos familiares o de promesas. Es doloroso; eso hay que vivirlo.

–¿Hay alguna novedad este año?

–Sí, hay tres novedades. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Despojado ha cambiado el recorrido y entra por primera vez en la Plaza. También la Hermandad del Viacrucis, que habitualmente sale desde San Juan de Mata, este año lo hace desde el Auditorio San Blas. La otra es la Hermandad Dominicana, que termina la procesión en la Catedral con la imagen de la Piedad y este año va a terminar en San Esteban; la Piedad, que está permanentemente en el Catedral, este año se quedará en San Esteban, porque a la semana siguiente, la Hermandad va a celebrar una misa con motivo del 75 aniversario y se han pedido los permisos oportunos para que sus cuatro imágenes estén en la eucarística del día 27 y, por ese motivo, termina este año en San Esteban.

–¿Y el motivo por el que el Despojado pasa por la Plaza?

–Hay cofradías que quitan la Plaza porque dicen que no les aporta nada, ya que buscan más recogimiento, más silencio; El Despojado cambia habitualmente alguna calle, busca siempre algún recorrido diferente para mejorar la estética de su procesión y este año entendieron que la Plaza les puede aportar mucho. Y es verdad.

–¿Y el cambio en la salida de la Hermandad del Viacrucis?

–La procesión no la pueden montar en la iglesia y lo tienen que hacer fuera. Hace unos años cuando la estaban montando, les cayó un chaparrón de agua y tuvieron muchos desperfectos; este año decidieron pedir permiso para utilizar el Auditorio San Blas y salir de allí. Ya lo han hecho alguna vez. Es la propia Cofradía la que tiene que valorarlo; les viene bien por ese motivo, pero que sea positivo o no en cuanto a que no salen de su parroquia o que al barrio le pueda afectar, lo tienen que valorar ellos. Yo lo respeto y el motivo es razonable.

–En cuanto a imágenes, ¿hay alguna novedad este año?

–El Despojado incorpora imágenes al paso paulatinamente y creo que incorporan una nueva, un romano.

–¿Se han planteado, como hacen en otras ciudades, tapar las señales de tráfico, informativas, etc. de las calles al paso de las procesiones?

–Sí, esta idea la llevamos varios años barajando, pero no es una decisión nuestra, hay que pedir los permisos pertinentes, hablar con el Ayuntamiento y es la Policía la que debe estudiar todos los recorridos y decir si es viable. No sé si este año se podrá llevar a cabo; si no hay ningún tipo de problema, lo haremos. Es un tema muy complejo, sobre todo cuando no lo has hecho nunca. Creo casi al 100% que lo haremos, pero no depende de mi directamente, sino de los estudios.

–Respecto al número de cofrades, ¿Cuántos hay? ¿Ha aumentado?

–Aproximadamente, entre 10.000-11.000. En una ciudad como Salamanca, deberíamos de ser 20.000 ó 30.000. A ver si poco a poco vamos incrementando. Mientras no disminuya, es positivo. Durante el año, hay bajas y altas, y al hacer recuento, siempre hay alguna alta más; en algunas cofradías ronda los 30-40 y en otras 15-20. La mayoría de las altas son de gente joven, niños a los que se les inculca esta tradición por sus padres; con 4 ó 5 años le hace mucha ilusión y, si se mantienen, es el futuro; que cuando tengan 50 ó 60 años sigan y vayan metiendo a sus hijos o nietos.

–¿Hay algún limite de edad o de número de socios?

–En la Hermandad Franciscana, que es la última, tienen que ser mayores de 16 años con autorización de padres. No admite a niños. El resto no tiene límites y en todas se ven niños.

–¿Cómo ve la Semana Santa?¿Le falta reconocimiento o apoyos?

–La Semana Santa está bien, goza de buena salud. Las instituciones, Junta y Ayuntamiento, se vuelcan. Nosotros también nos movemos. Y ¿qué vendemos? Cuando me preguntan por la Semana Santa de Salamanca recalco mucho que es la mejor del mundo. Tenemos una imaginería muy rica y de gran valor, y unas procesiones cada vez con con mejor estética; y si le unes el incomparable marco de la ciudad... una ciudad Patrimonio de la Humanidad, con multitud de turismo y luego nosotros aportando esto. Yo creo que la Semana Santa es patrimonio de la ciudad, no sólo de los cofrades. Es enriquecedor para todos.

–¿Es una mezcla religión-turismo?

–Sí y no lo negamos. Salimos a la calle por nuestras creencias y a partir de ahí, cuanto más gente tengamos, mejor para todos, todo el mundo se beneficia. Cada día es más la gente que viene a ver la Semana Santa y luego aprovecha a ver la ciudad, cuando siempre ha sido al revés.