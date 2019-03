Tom: «Estoy 100% seguro de que Unionistas jugará en el nuevo Reina Sofía en la 19-20» Tom saluda al alcalde Carlos García Carbayo en el palco de Las Pistas. / LAYA El encargado de relaciones institucionales del club charro mantiene constantes contactos con el Ayuntamiento sobre la obra del campo JUANJO GONZÁLEZ / WORD Jueves, 28 marzo 2019, 13:09

El nuevo campo del Reina Sofía de Salamanca, instalación deportiva que compartirán a partir de la próxima temporada el decano del fútbol charro, el Real Salamanca Monterrey, y Unionistas CFde Salamanca sigue siendo protagonista con el paso de las semanas. En principio, el Ayuntamiento de Salamanca iba a dar a conocer el proyecto definitivo a comienzos del mes de marzo pero los retrasos en el mismo, algunos propiciados por las sugerencias de ambos clubes que han sido atendidas desde el Consistorio, y la lentitud de los trámites administrativos han hecho que, con las elecciones de por medio, el 'nuevo' Reina Sofía siga sin ver la luz pública.

Además, las declaraciones del todavía concejal de Deportes, Enrique Sánchez Guijo, la semana pasada en Cope Salamanca generaron las dudas al respecto en la propia afición unionista y la sorna por parte de algunos aficionados del gran rival, el Salamanca CF.

El encargado de llevar este asunto tan importante para el futuro de Unionistas es Ángel Caamaño Mulas, 'Tom', ex portero de la extinta UDSalamanca entre otros clubes y que es el responsable de las relaciones institucionales del club que ahora juega en LasPistas. «Ese mismo día me llamó Enrique Sánchez Guijo para decirme que las palabras estaban sacadas de contexto. Pero sí que me gustaría tranquilizar a la gente de Unionistas, está todo dentro de lo hablado y pactado, que no se empiece allí la temporada por los plazos de las obras pero que a lo largo de la temporada e incluso en el año 2019 ya podamos disputar allí algunos encuentros si no hay retrasos. Se podrán incluso disputar partidos durante las obras porque se realizarán de tal forma que no habrá peligro para los aficionados», señala Tom al respecto, que añade que «si no ha salido ya a la luz es porque durante el proceso de las elecciones no se puede hacer y porque falta algún fleco, pero que estemos tranquilos.Esta misma mañana (por ayer) me ha llamado el alcalde. Tenemos confianza máxima en la palabra del alcalde y también en el resto de fuerzas políticas».

En este sentido, el responsable de Unionistas es consciente de que quizá con las próximas elecciones pueda haber un cambio de gobierno «pero eso no afectaría porque hemos hablado tanto con Mateos (PSOE), como con Ciudadanos y Ganemos, y todos están interesados en que el proyecto salga adelante».

Los aficionados de Unionistas se cuestionan por el inicio de las obras en el Reina Sofía, algo que todavía no se puede fijar. «No creo que tarde mucho en hacerse público el proyecto, el mismo alcalde dijo en la Ser que sería cuestión de semanas. Luego la obra se saca a concurso y una vez que se otorgue ya iría todo más deprisa», añade.

Tanto Monterrey como Unionistas han podido aportar ideas que han sido contempladas en el proyecto. «Sí, hemos sugerido algunos aspectos y hemos sido partícipes del proceso. Por ejemplo, que hubiera algunas instancias debajo de las gradas para el funcionamiento de los clubes en cuanto a oficinas o almacenes, o que el campo de la cantera pueda tener una pequeña grada», explica Tom, que confirma que el nuevo estadio tendrá una capacidad para unos «4.500 espectadores».

Gran relación con el RSM

Lo que no ha cambiado en todo este tiempo entre los dos clubes que van a compartir las instalaciones es «la buena relación. Es excelente. Estuvimos viendo juntos el partido ante el Fuenlabrada y comentábamos en tono de broma todo lo que se decía la semana pasada de que nos llevábamos mal. Pero diga quien lo diga, tenemos una relación excelente. No hay nada de eso de que uno haya pedido una capacidad y otro otra. Ludivino Pérez quiere que sea una gran proyecto como nosotros. Es lógico que cuando todo empiece a rodar, por el roce diario, puedan surgir algunos conflictos por compartir la instalación pero los dos clubes queremos demostrar que se puede trabajar de manera conjunta sin problemas», explica el responsable de Unionistas de Salamanca.

Por último, Tom finaliza diciendo que «estoy 100% convencido de que Unionistas jugará en el nuevo Reina Sofía en la temporada 2019-2020, no tengo dudas de que el campo se va a hacer porque confiamos 100% en el Ayuntamiento».