El secretario del PSOE de Ciudad Rodrigo pide a Benito «que deje de hacer campaña y trabaje más»

Estado actual del paso bajo la vía que será objeto de remodelación. / S.G. CIUDAD RODRIGO
CIUDAD RODRIGO Jueves, 21 marzo 2019

El secretario del Partido Socialista en Ciudad Rodrigo, Juan Luis Cepa, ha pedido al teniente de alcalde en el Consistorio, Domingo Benito, «que se deje de hacer campaña electoral y trabaje más estos meses que le quedan en el Ayuntamiento».

En esta oportunidad, la polémica ha surgido tras anunciar el portavoz de Izquierda Unida-En Común que la jornada del martes firmó el acta de replanteo de la construcción del paso bajo la vía del tren, en la carretera de Lumbrales.

La noticia la transmitió a través de lo que se ha convertido en sistema habitual, una red social, y entre otras cuestiones indicaba sentirse «profundamente satisfecho» tras «decenas de llamadas, correos electrónicos y reuniones para lograr perfilar el convenio del acuerdo, la aprobación de la subvención y solventar numerosas dificultades que han ido surgiendo».

En opinión de Cepa, el teniente de alcalde se ha atribuido un mérito que no le corresponde exclusivamente a él y por eso «hay que pedirle que deje de hacer propaganda electoral porque todavía no estamos en elecciones, no es de recibo lo que hizo en su cuenta de Facebook con el logotipo de Izquierda Unida diciendo que había firmado el replanteo». El secretario añade: «Si ha firmado será por encargo del alcalde, que es el que tiene estas potestades pero no se puede atribuir un tema como propio, entendemos que esté con sus primarias internas pero el alcalde y los concejales están trabajando y no obsesionados en vender gestión que, por otro lado, dada la normativa electoral no se puede hacer». Por último, quiso dejar constancia de que este proyecto es el resultado del trabajo de «muchísima gente y de muchísimos años» con peticiones en las Cortes o reuniones personales.

En lo que a la obra en sí se refiere, una vez firmado ese replanteo se cuenta con un plazo de cinco meses para ejecutar el proyecto. Hay que recordar que la obra fue adjudicada tras una licitación a la Unión Temporal de Empresas Ciudad Rodrigo (formada por Hispánica de Viales 2011 y Construcciones Helmántica SL).

En principio, el movimiento en la zona comenzará en tan solo unos días tras ser una actuación muy demandada por los vecinos de ese barrio desde hace años.

El proyecto es el resultado del convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, pues la Consejería aportará una subvención que sufragará el 75% del montante total de la obra, y el Consistorio mirobrigense aportará el 25% restante.

En la actualidad, existe un paso bajo la línea férrea con más de 50 años de antigüedad y con unas dimensiones que, aunque suficientes para el paso de vehículos, no hacen posible albergar aceras que permitan el tránsito peatonal coincidente con el de vehículos.