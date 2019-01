MOTOR Santolino, tras el accidente del Dakar, asegura que su prioridad es «recuperarme al 100% cuanto antes» Lorenzo Santolino, con el collarín, en Neumáticos Andrés. / WORD «Así es el Dakar: un día estás disfrutando muchísimo y al día siguiente te vas a casa en helicóptero», señala el salmantino REDACCIÓN / WORD Salamanca Lunes, 28 enero 2019, 22:59

Lorenzo Santolino (Sherco) ya está en casa. Después de más de una semana hospitalizado en Lima tras su grave accidente en el Dakar, y de varios días en una clínica madrileña para terminar pruebas y conocer su estado al 100%, el piloto salmantino ha comparecido ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la sede de Grupo Neumáticos Andrés, su patrocinador personal.

Santolino ha querido agradecer en primer lugar todos los mensajes de ánimo y la atención recibida por parte de medios, aficionados y seguidores del Dakar. Y ha confirmado que su objetivo es terminar en 2020 lo que ha empezado en esta su primera participación, en la que ha sido una de las sensaciones de la carrera en su debut. Para ello, cuenta con Sherco, aunque no descarta otras ofertas.

«Muchos me habéis preguntado después del Dakar. Me rompí seis costillas y tres fisuras en vértebras, aunque afortunadamente han sido solo fisuras, sin desplazamiento ni aplastamiento que pueda poner en riesgo la médula. A partir de ahora serán dos meses de reposo, aunque me encuentro bastante bien para el informe médico que tengo. Mañana comenzaré la recuperación, ahora con reposo, pero ya con alguna terapia para espalda y cuello»;, ha comentado sobre su estado físico, que es sorprendentemente bueno a pesar de la contundencia del accidente.

«La prioridad es recuperarme al 100%, cuanto antes mejor, pero sin fecha para estar de nuevo en la moto. Estoy muy contento con el resultado conseguido, que se ha valorado mucho», ha asegurado el piloto que dice «tengo ganas de volver pronto, fuerte y rápido».

Sobre si se veía haciendo un gran resultado final, Santolino ha despejado dudas: «Eso nunca lo sabremos;No vale la pena pensar en qué hubiera pasado«, ha dicho sobre donde hubiera terminado más arriba sin el accidente. »Lo importante es que ya conozco la carrera, sé cómo es, el ritmo de carrera y el trabajo fuera de la moto, que también es importante«;, ha dicho sobre un rally que ha visto »distinto a otras carreras« por el trabajo que requiere después de cada etapa para preparar el 'road book' o descansar.

El piloto ha repasado etapa por etapa su actuación en su primer rally Dakar. Notó algo de nervios el primer día, cuando salió atrás (partía con el dorsal 63) y consiguió el puesto 25. «Lo importante vino después, etapa a etapa me fui encontrando bien y cómodo. No estaba arriesgando más de la cuenta, fui consiguiendo etapas dignas y mejorando, hasta la quinta etapa», ha dicho. Fue entonces cuando se produjo su eclosión en el mundo de los rallys desérticos.

«Había estudiado el road book;, había visto que había muchas zonas de fesh(trampas de arena muy blanda), me coloqué delante y me salió bien la estrategia. Rodé con los de delante y hasta pude ir abriendo pista, fue lo más reconfortante de este Dakar. Para mí como rookie, tiene un gran valor, me deja muy buen sabor de boca de este Dakar», ha recordado.

Después vino su fuerte caída en el kilómetro 33 de la sexta etapa, de la que no recuerda nada, «parece ser que fue con una piedra, un tope fuerte y salí despedido». Santolino asegura que, saliendo tercero, no fue a arriesgar, «no salía a hacer una muy buena especial, salí a hacerla entera, venía rodando por las dunas sin cometer error y buscando no llevarme ningún susto».

«Me quedo con la parte positiva de que no fue un error, que no hubiera visto un peligro marcado, ha sido un poco más mala suerte que otra cosa. Pero bueno, así es el Dakar, un día estás disfrutando muchísimo y al día siguiente te va a casa en helicóptero», ha dicho.