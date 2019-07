Motos Santolino, cuarto en la Baja Aragón y buenas sensaciones en su regreso a la competición El piloto salmantino, junto a su moto. / WORD El salmantino fue penalizado por saltarse un radar, pero estuvo entre los mejores tiempos en su primera carrera de la temporada REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Sábado, 27 julio 2019, 19:38

Lorenzo Santolino ha cuajado una gran actuación en su debut en la Baja Aragón, la carrera de su vuelta a la competición, que no ha podido redondear con un gran resultado por culpa de una penalización que ha aguado su participación. Sin embargo, el piloto salmantino se mostró muy satisfecho con su participación en la carrera aragonesa, se encuentra totalmente recuperado de sus lesiones y ha tenido un buen ritmo.

Santolino salió a la segunda jornada del rally con las buenas sensaciones de la segunda especial del viernes y el sabor agridulce de una decisión de última hora. Al finalizar la especial, había marcado el mejor tiempo y se quedaba a 28 segundos del liderato, pero una penalización le arrebataba la victoria y el registro, y obligaba a corregir las clasificaciones; la culpa, un radar de velocidad que no vio. El resultado, una sanción de 14 minutos más para Santolino que le retrasaban de la segunda posición general a la séptima, además de alejarle de los puestos de cabeza. El salmantino se veía obligado a una gran remontada y con esa mentalidad salió, a pesar de que a final de la jornada ya estaba en marcha una reclamación del equipo Sherco.

En la primera especial del sábado fue segundo a solo dos segundos del ganador, Schareina, metiéndole tiempo a Metge (21 segundos) y Pedrero (2.47) . Y solo quedaba la última especial de la Baja Aragón, sobre 86 kilómetros, en un terreno ratonero peor para la moto de rally y en la que fue tercero. Sin contar con la penalización, ha estado siempre entre los tres primeros las cuatro especiales, 500 kilómetros de recorrido total. Al final, cuarto de la general a 14.36 del ganador, Metge: sin los catorce minutos descontados hubiera sido segundo en la clasificación final. Un resultado agridulce.

«La penalización ha sido por un radar. Los suelen indicar y salta el aviso en el GPS que llevamos, pero o no lo he visto o ha fallado el aviso, porque este sábado no sabía dónde estaba y sí que lo he visto», explicó el piloto salmantino. No obstante, quedó satisfecho con el fin de semana: «Me he encontrado muy bien, totalmente recuperado de las lesiones del Dakar, no me duele nada, aunque todavía me falta algo de físico. De ritmo, bien, incluso con la moto de rally que cuesta más».