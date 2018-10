El Santa Marta rompe su mala racha ante el Tordesillas gracias a Lerma

Dicen que no hay mal que cien años dure y el Santa Marta solo llevaba seis jornadas sin conocer la victoria. Y ayer puso fin a su registro con una importante victoria ante el Tordesillas por la mínima y en el San Casto gracias al tanto de Lerma a los dos minutos de juego (1-0). El punta recibía un pase entre líneas, y con un control orientado se plantaba solo ante el portero, ante el que no perdonó para adelantar a su equipo. La reacción de los vallisoletanos no se hizo esperar, pero Félix envió a córner un cabezazo de Roberto Simón desde el área pequeña sólo cinco minutos después.

Los tormesinos movían bien el balón, y esto les permitió disfrutar de nuevas ocasiones para aumentar su ventaja en el marcador, pero Alberto falló frente a Farolo. Primero con un pase entre líneas muy parecido al de la jugada del gol, en el que estrelló su disparo contra el guardameta. Y justo en el ecuador de la primera mitad, le caía el balón tras un rechazo, pero con el portero batido enviaba su remate fuera.

Desde entonces, hasta que llegó el descanso, se mantuvo la misma tónica. Y nada más reanudarse el encuentro, a punto estuvo de repetir un buen inicio el Santa Marta. Precisamente fue Lerma, el autor del primer gol, quien cabeceaba a las manos del portero. Sin embargo, mejoraron los pucelanos, que dominaron el balón durante la segunda mitad, pero se toparon con los postes. Primero, con un centro chut que tocaba Félix y acabó estrellándose en el larguero. Y ya en los últimos minutos, la madera repelió un disparo de Willian, que se aprovechó de las dudas de Lolo. Precisamente fue ese mismo jugador quien tuvo la penúltima del partido poco después, con una internada que finalizó con un remate contra un jugador del conjunto local. La última, fue para uno de sus compañeros, pero su cabezazo no cogió portería.