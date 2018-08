FÚTBOL - Tercera División El Santa Marta regresa a Tercera División en La Granja tras una semana de cambios Plantilla del Santa Marta de lka Tercera División. / MARÍA SERNA La expulsión del Burgos de la Liga y el regreso al 'antiguo' calendario cambió los 'planes' de todos los equipos esta fin de semana JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 26 agosto 2018, 12:37

aSi ha estado de vacaciones esta última semana y no ha seguido la actualidad, el Santa Marta regresa hoy a la Tercera División pero no lo hará en el San Casto ante el Briviesca como estaba anunciado, sino que lo hará ante La Granja y a domicilio tras la decisión de la Federación Española de expulsar al Real Burgos del grupo VIII cuya admisión había sido ordenada por un juzgado de Valladolid este verano pasando a tener la Liga 21 equipos.

Así, el equipo de Arturo Martín se mide a otro recién ascendido como La Granja a partir de las 18 horas en tierras segovianas en el campo de El Hospital .

El Santa Marta, tras una pretemporada típica de altibajos en el juego y resultados, mantiene le bloque del curso pasado con seis novedades en sus filas:Yuberth, Ioritz, Ruby, Nam y Barbero y el regreso de Juampa, que estuvo cedido en Unionistas. El técnico del equipo se lleva 17 jugadores a tierras segovianas, por lo que tendrá que realizar un descarte poco antes del partido. Quienes no viajarán a La Granja son Montes y Rubén, lesionados, mientras que Lucas no ha recibido el transfer y no está a disposición del entrenador. Por su parte, Ioritz se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. Los 17 citados son los siguientes:Félix, Charly, Silleros, Yuberth, Lolo, Juan Pablo, Ruby, Asensio, Diego, More, Barbero, Nacho, Nam, Alberto, Aarón, Lerma y Chopi.

El reto del equipo tormesino es lograr la salvación sin apuros en un año histórico para la entidad con su primer equipo en Tercera, el segundo año del División de Honor Juvenil en la máxima Liga española y además el segundo en Liga Nacional Juvenil.

«Independiente del partido, sobre todo lo afrontamos con ilusión, fuera de casa, ante un recién ascendido y nosotros sin complejos, ser un equipo valiente y con personalidad, pero con mucha ilusión, sobre todo, señala el técnico del Santa Marta que reconoce que el cambio de rival a mitad de semana ha sido un inconveniente: «El tiempo de preparación de un partido ha sido menor a semanas habituales, ha sido un trastorno grande, pero es lo que toca y a intentar sacar un resultado positivo. A la gente se le ve en dinámica de competición, ya huele a partido importante. Somos un equipo que ha pasado de jugar en casa a hacerlo fuera, pero espero que no sea un inconveniente».