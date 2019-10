Fútbol - Tercera División El Santa Marta quiere dar su mejor versión ante un peligroso Astorga en el San Casto Imagen del partido disputado por el Santa Marta ante el Becerril. / QUINTERO Recibe a las 16:30 a uno de los favoritos para disputar la fase de ascenso REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 18 octubre 2019, 22:24

. La Unión Deportiva Santa Marta afronta la undécima jornada de Liga, en el estadio Alfonso San Casto (16.30 horas), con la intención de volver a sonreír. De conseguir aunar buen juego y un resultado positivo que permita hacer olvidar la cadena de errores puntuales que han hecho que el triunfo se resista durante las últimas siete jornadas de Liga.

Será ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Astorga, pero eso no ha de ser impedimento, teniendo en cuenta que este Santa Marta ya ha ganado en un campo 'fetiche' como el de la Arandina. Por ello, deberá regresar a esa de buen juego, actitud, voluntad y trabajo del inicio de Liga, que le permitió lograr tres victorias seguidas.

Para este encuentro, el técnico del equipo, Arturo Martín, no podrá contar con el centrocampista Óscar Poveda, con un esguince, mientras que Asensio será duda hasta el último momento.

Arturo Martín explico que «ahora comenzamos una fase en la que nos enfrentamos a rivales hechos para hacer cosas importantes en la Liga y quizás no sea en nuestro mejor momento de resultados, pero no podemos afrontarlo de otra forma que no sea con la mejor voluntad e intención de hacer las cosas bien, de poner todo de nuestra parte para competir».

Sobre el rival de este sábado afirmó que «el Astorga es uno de los mejores equipos de Liga, con muy buena propuesta colectiva y con jugadores determinantes a nivel individual, pero nuestro planteamiento tiene que ser partir a cada partido con la mejor actitud. Todo lo que no sea eso, nos alejará del camino».

El conjunto berciano llega al San Casto con dos victorias seguidas, ante La Granja (1-3) y el Bupolsa (2-0), en la séptima plaza, con 18 puntos (10 del Santa Marta).