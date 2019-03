FÚTBOL - Tercera División El Santa Marta no puede con Mika ni la Segoviana (0-3) Así logró Mika el segundo gol de la Segoviana ante el Santa Marta. / FOTOS MARÍA SERNA Un hat-trick del jugador de la Segoviana decide el duelo en el San Casto tormesino OPTA Santa Marta de Tormes Sábado, 16 marzo 2019, 21:13

El Santa Marta no pudo esta tarde con la potente Gimnástica Segoviana, que se impuso por 0-3 en el San Casto. Los tormesinos aguantaron durante la primera parte pero tras el descanso aprovecharon los errores del cuadro local para lograr la victoria. Mika abrió el marcador para los segovianos a los cinco minutos de la reanudación y también fue el encargado de anotar el segundo en el 55 y de certificar el triunfo de su equipo por 0-3 en el minuto 60.

Desde el inicio, ambos equipos dejaron claras sus armas para pelear por la victoria. La Segoviana se hizo con el balón, y lo llevaba sin problemas desde su área hasta el campo contrario, pero sin crear peligro. Por su parte el Santa Marta jugaba directo, intentando hacer daño al contragolpe. Y lo conseguía, ya que mereció marcharse al descanso por delante en el marcador.

Los locales, que ya habían tenido algún acercamiento importante, tuvieron la primera ocasión del partido en el minuto 12. Llegó en un potente remate de Chopi, desde la frontal del área, que se marchó besando el poste de la portería defendida por Facundo. La respuesta de la Gimnástica Segoviana llegó solo tres minutos más tarde, con un cabezazo de Mika en el pico del área pequeña, tras un centro perfecto de Calleja desde la banda izquierda. El testarazo no cogió fuerza, y fue directo a las manos de Félix, que atrapó sin problemas.

Una volea de Quino desde la frontal fue la siguiente ocasión para los visitantes, pero sin inquietar al Santa Marta. Y llegando al ecuador de la primera mitad, fueron los charros quienes tuvieron la más clara, tras una llegada de Aarón al contragolpe hasta línea de fondo. El delantero local centró raso hacia atrás, en el segundo palo apareció Lerma para rematar, pero estrelló el balón en un compañero.

Quedaban todavía más de veinte minutos por delante, pero en ese tiempo lo único destacable fue un remate de Mika muy desviado, al filo del descanso. No falló este mismo protagonista al regreso de vestuarios, al aprovechar un error grave de la defensa charra. Los segovianos llevaron el balón casi sin oposición hasta el área, y ahí Mika no perdonó, con un disparo al que no llegó el guardameta rival.

Los de Arturo Martín habían perdonado durante la primera mitad, y como suele ocurrir lo acabaron pagando. De hecho, sin tiempo para reaccionar, Mika redondeaba su partido con un hat-trick en solo diez minutos. Su segundo tanto fue un auténtico golazo, con una chilena espectacular dentro del área. Y el tercero, con otro remate a bocajarro después de aprovechar otro regalo del Santa Marta. La Segoviana había conseguido sentenciar el encuentro en apenas diez minutos ante un rival que se había visto sorprendido y no tenía forma de poder reaccionar.

El cuadro charro siguió intentándolo hasta el final a pesar de que tenía el encuentro perdido, buscando al menos el gol de la honra. Y casi lo consiguió Nacho en un mano a mano que resolvió colando el balón por debajo de las piernas de Facundo, pero acabó estrellándose en el lateral de la red. Y así, con los segovianos sabedores de que el trabajo estaba hecho, se llegó al final del encuentro. El Santa Marta se queda 15º tras haber perdido sus dos últimos encuentros.