DUATLÓN Santa Marta celebrará su IV Duatlón Cross el domingo 24 de febrero Jorge Lozano, Silvia González y Jesús María Ortiz, en la presentación. / MANUEL LAYA Las inscripciones para la prueba cuestan 10 euros en la categoría absoluta y será gratuita para las categorías infantiles REDACCIÓN / WORD Salamanca Miércoles, 6 febrero 2019, 14:02

Santa Marta de Tormes acogerá el domingo 24 de febrero la celebración del Duatlon Cross Santa Marta de Tormes. La concejal del área, Silvia González, explicó que «acogemos esta cuarta edición tras la exitosa participación de las tres anteriores, con la satisfacción de estar incluidos en el circuito creado por Diputación. Asimismo quiero agradecer el trabajo de todos los patrocinadores que colaboran con nosotros pues sin su apoyo no sería posible llevar a cabo esta carrera. Por otro lado me gustaría resaltar que Santa Marta se ha consolidado como municipio referencia en temas deportivos en la provincia dando cabida a niños desde las edades más tempranas en nuestras escuelas. Además nuestro interés no decrece con el paso de los años como lo demuestra el hecho de que tenemos preparadas algunas propuestas novedosas para este año próximo».

El diputado de Deportes, Jesús María Ortiz, quiso hacer hincapié en el honor que supone «acompañar a un municipio que apuesta como este por el deporte, como lo demuestra las grandes inversiones que se han venido realizando y la cantidad de adeptos que cada día vienen participando en las actividades. Aprovecho también para recordar que durante esta jornada celebraremos en el municipio el programa de Juegos Escolares, orientado a los más pequeños, un programa que ya trajimos el año pasado y que dado el éxito hemos querido volver a repetir. Estamos aquí porque Diputación tiene la obligación de estar al lado de los municipios en su apuesta por el deporte como lo hace Santa Marta, integrada dentro de los nueve municipios con duatlones que ahora mismo existen».

En esta cuarta edición, como indica Jorge Lozano, integrante de la organización, «se repite el mismo circuito del año anterior que gustó tanto a los corredores y que discurre por los aledaños del pabellón y los caminos situados entre el término municipal de Santa Marta de Tormes y Pelabravo».

La cuarta edición contará también con categorías inferiores que podrán venir a su propia carrera y además, a participar de los juegos escolares organizados por la Diputación de Salamanca.

En cuanto al recorrido de la categoría Prebenjamín y Benjamín discurrirá por una zona de transición en los aledaños del pabellón con 500 metros iniciales, un kilómetro en bicicleta y unos últimos 250 metros. El recorrido de la Infantil discurrirá en un primer tramo por los aledaños del pabellón en un 1.400 kilómetros, después en bicicleta otros 4 kilómetros paralelos a la autovía para finalizar con otros 700 metros cercanos al pabellón.

Las inscripciones para todos los interesados cuestan 10 euros en categoría absoluta y será gratuita para las categorías infantiles. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 21 de febrero y podrán realizarse en la página web http://www.orycronsport.com/

En las tres carreras se espera alcanzar la participación de años anteriores, que logró llegar a los 200 inscritos en la categoría absoluta y alrededor de 70 participantes en las categorías infantiles.