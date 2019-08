Sanidad sospecha de un quinto caso de listeriosis en Salamanca Hospital de la Santísima Trinidad de Salamanca. / WORD Se trata de un varón de 30 años atendido en la Santísima Trinidad, aunque aún no se conocen los resultados de las pruebas definitivas REDACCIÓN / WORD Lunes, 26 agosto 2019, 13:57

La Consejería de Sanidad de la Junta ha actualizado la lista de afectados por listeriosis en Salamanca, que asciende ya a cinco personas.

El último caso detectado, clasificado como 'Notificación N', corresponde a un varón de más de 30 años atendido en la Santísima Trinidad y que preció ingreso. El caso está en estudio y el resultado definitivo de las pruebas aún no se conoce.

Además de éste, ha habido otros cuatro afectados en Salamanca. Se trata de un varón de 60 años que acudió a urgencias pero no necesitó ingreso y cuyas pruebas dieron positivo; de una pareja atendida en Atención Primaria y que no necesitó ingreso; y de un varón de más de 10 años (no se precisa la edad exacta), atendido en Urgencias y pendiente del resultado definitivo de las pruebas.