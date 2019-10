Sandoval: «Si no fuera el presidente no acudiría al derbi en el estadio Helmántico» El presidente Miguel Ángel Sandoval, en un partido en Las Pistas de Unionistas. / LAYA El dirigente de Unionistas confía en que el próximo derbi «ya se juegue en el Reina Sofía» JUANJO GONZÁLEZ / WORD Miércoles, 2 octubre 2019, 18:23

Es semana de derbi en Salamanca por enfrentarse los dos equipos de Segunda B de la capital salmantina en la séptima jornada del grupo IIde la Segunda División B. Será en el estadio Helmántico el domingo cuando a partir de las 17 horas se enfrenten por quinta vez desde que se fundaron en 2013 los proyectos del Salamanca CFUDS y Unionistas CF, proyectos que tienen una visión diametralmente opuesta de la desaparición de la histórica UDSalamanca.

Para muchos seguidores y directivos de Unionistas el partido del domingo es de todo menos especial. Un partido que si por ellos fuera no se habría producido nunca. El presidente de Unionistas, Miguel Ángel Sandoval, sí que acudirá al palco del Helmántico como cabeza visible del proyecto para presenciar el partido junto a las autoridades salmantinas pero tiene claro que «si no fuera dirigente, no asistiría. Es una semana de mucho más trabajo, pero es un partido que a mí no me agrada por lo que significa, que es que la UDSalamanca desapareció, que se crearon dos proyectos y que este domingo se enfrentan. No me resuelta un partido grato porque despierta sentimientos del pasado», dice.

Si hace unos años le dicen a Sandoval cuando era socio de Fondo Sur de la UDS que con el paso del tiempo estaría sentado en el palco del Helmántico como presidente de un club «no me lo hubiera creído, ni de local ni de visitante. Cuando la UDS estaba en los peores momentos nos ofrecimos un grupo de personas a trabajar gratis para el club y ayudar. No contaron con nosotros, solo con un fisio y con un preparador físico que era lo que necesitaban para ahorrarse dinero. Pero por mi cabeza nunca pasó por estar en el palco del Helmántico. Ojalá que la UDSsiguiera viva para poder seguir en el Fondo Sur o en Preferencia cuando era pequeño e iba con mis padres».

En este sentido, cuando el presidente escucha que le gritan 'traidor' en el Helmántico «me da rabia. Uno acepta los insultos porque soy una persona a la que le duelen las críticas de las personas que me conocen. Pero no esos insultos gratuitos de gordo o 'burger king'... me dan igual. Soy muy seguro de mí mismo. Pero traidor... Yo creo que a la gente le han contado otra historia o ha sido muy engañada. Yo dediqué mi tiempo a intentar salvar a la Unión en la última época de su vida. Y cuando murió, pues creamos otro club diferente que nunca ha quedo coger sus símbolos o adueñarse de la historia de la UD Salamanca. Me pueden llamar muchas cosas pero traidor no es justo conmigo».

El dirigente reconoce que «si no fuera presidente no iría al estadio. El concepto de tener enfrente al escudo de la UDS o lo que simboliza este partido, me despierta recuerdos buenos o malos. Me crié en la piscina de la UDS, fui al fútbol de pequeño y he estado ahí en esa ciudad deportiva desde que era un niño».

La pasada temporada hubo polémica con las entradas que Unionistas pidió para el palco. Este año, Sandoval aclara que «además de la gente del cuerpo técnico que no pueden estar en el banquillo y jugadores desconvocados, iré al campo con tres acompañantes, dos de ellas anónimas que no son del club».

El Salamanca CF UDSha fijado unos precios altos para el derbi y según Sandoval «cada uno fija los precios que quiere en su casa. Nosotros intentamos llegara acuerdos con otros clubes. Nosotros no hemos pagado 20 euros en un fondo en Segunda B todavía, para mí es un alto precio para los que no sean abonados». Así, el dirigente unionista cree que para la vuelta pondrán ese mismo precio a los seguidores del Salamanca CF porque «solemos hacerlo así. El que nos pongan lo mantenemos, es lógico».

Su futuro

El club celebra elecciones en abril y 'Sando' confiesa que «creo que es bueno que el club renueve caras, pero también estoy a disposición del Grupo de Trabajo y si hace falta que siga yo, seguiré. Cansa mucho y hay momentos que quieres dar un paso a un lado pero no está decidido aún. Puede ser el último partido en el Helmántico como presidente». En este sentido, Sandoval explica que ni siquiera hay alternativa aún porque «es pronto. Ya veremos. Hay mucha gente válida en el club. Hemos montado un club de cero. Cualquiera del grupo de trabajo sería un gran candidato».

El presidente de Unionistas no cree que su equipo llegue con urgencias al derbi por estar en posiciones de descenso tras caer con polémica el pasado sábado ante la Cultural Leonesa en LasPistas porque «estamos con los mismos puntos que la temporada pasada y tendríamos que llevar alguno más por lo que pasó el sábado ante la Cultural. El equipo ha evolucionado con respecto a las primeras jornadas, estamos más seguros atrás, con presión alta y equipo competitivo. YA se parece al equipo del año pasado y yo creo que lo supera en ataque, mucho más versátil. Este equipo va a ir a más».

Su equipo no ha ganado ninguno de los cuatro derbis disputados y espera que este año se pueda romper la racha porque «tenemos muchas ganas de ganar en el Helmántico. El equipo llega en un buen momento porque la rabia del otro día se puede convertir en ganas de vencer». De lo que no tiene dudas Sandoval es de que «el equipo local siempre es el favorito».

Lo único que pide el dirigente a la afición rival es que «aunque el ruido, los pitos, etc. son normales en el fútbol aunque nosotros proponemos otro tipo de animación al equipo visitante. Pero desear la muerte a un jugador no viene a cuento y menos a una gran persona como Piojo, un canterano que lo dio todo por el escudo de la UDSalamanca. Es un sin sentido».

Por último, Miguel Ángel Sandoval confía en que el próximo derbi sea ya «en el Reina Sofía, estoy seguro. Quizá no esté terminado por completo pero se podrá jugar espero», finaliza.