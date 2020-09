FÚTBOL - Segunda B Sandoval: «No contamos con el capitán Piojo, le ofrecemos una rescisión o una cesión» Diego Hernansanz, en primer término, y Miguel Ángel Sandoval, al fondo en una rueda de prensa. / Manuel Laya El presidente del club salmantino confirma que la dirección deportiva no cuenta con el lateral y cree que la salida de Romero es lo mejor para la entidad JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 15 septiembre 2020, 13:45

Queda un mes para que empiece la Liga -ayer la RFEF confirmó que será el 18 de octubre- y Unionistas CF sigue inmerso en una doble vertiente. La preparación del equipo para la temporada 2020-21 y por otra terminar de confeccionar la plantilla, todavía muy corta de efectivos. El presidente Miguel Ángel Sandoval pasa revista en esta entrevista a los temas calientes de los últimos días (Romero, Piojo, el director deportivo) y también al futuro en el Reina Sofía.

–¿Cómo se explica que Romero salga cedido al Algeciras sin contraprestación para el club?

–El jugador lleva todo el verano diciendo que quería salir, hemos estado esperando ofertas por el jugador y no han llegado. Al final tras no convocarle para el amistoso en Burgos se acelera todo y nos abrimos a una salida. Nos llegó la oferta de cesión que no nos supone gasto y decidimos que saliera.

–¿Quién toma la decisión de no contar con él?

–El primero es el cuerpo técnico, que en el poco tiempo de entrenamiento no les gustaba el perfil, el director deportivo viendo sus declaraciones del verano tampoco. En el club estamos de acuerdo porque sus declaraciones han faltado al respecto a la afición, al club y a la dirección deportiva. Estaba perjudicando al club y la mejor solución es que se fuera.

–¿Hernán Pérez también?

–Queríamos ver sus entrenamientos pero la actitud no era la más correcta y el cuerpo técnico dio el paso al frente al no citarle. Cuando nos dicen que no lo ven, desde la comisión deportiva no ponemos pega.

–Dice Romero tener una llamada grabada muy grave de Hernansanz.

–Hemos solicitado a su representante esta grabación pero no nos la dejan. Si estuviera fuera de lugar tomaríamos medida en el club, pero hay que ver el contexto. Pero creo que grabar medallas es ilegal y de audios falsos en este club somos expertos.

–Varios jugadores que han salido se han quejado públicamente y en privado de las formas del director deportivo. ¿Lo conocen?

–Diego trabaja para Unionistas y todo lo que se hace en la comisión deportiva está consensuado. Él es el portavoz de las decisiones. Le apoyamos. Entendemos que jugadores que salgan lo hagan dolidos.

–¿Qué pasa con el capitán Piojo?

–A día de hoy no se cuenta con él en lo deportivo, nos lo ha hecho saber el cuerpo técnico, y así se lo han dicho al jugador. Sigue siendo jugador de USCF por ahora.

–¿Y qué van a hacer?

–Se le ha ofrecido por ser el capitán una rescisión si encontraba un acuerdo económico con un club o salir también cedido asumiendo nosotros la diferencia de dinero si no llega el otro club a su salario.

–Pero Piojo debe tener una salida acorde a lo que fue en la UDS y lo que es en Unionistas...

–Claro, lo vamos a intentar solucionar de la mejor manera con respeto al jugador. Si se soluciona, se merece una despedida de la afición.

–En un mes arranca la Liga y sin Piojo, solo hay 14 profesionales en plantilla. ¿Están contentos con el trabajo de Hernansanz?

–Sí, está costando más de lo que esperábamos. Las últimas semanas hemos avanzado en varios jugadores. Hay que seguir esperando a que otros clubes con muchos jugadores busquen salidas. Hemos ido a por primeras opciones y se han logrado. El primer partido de pretemporada me gustó mucho.

–Y, por último, ¿estará el Reina Sofía para el inicio liguero?

–Es la pregunta del millón. Tenemos pendiente una reunión con el Monterrey y el ayuntamiento. El nuevo césped ya está instalado. Estamos esperando que nos digan tiempos y además estamos atentos porque quizá pueda haber público en los campos. Nuestra intención es empezar la Liga en el Reina Sofía.