El 'sanchismo' es «pernicioso» y la legislatura «han sido meses perdidos» El cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones europeas, Luis Garicano. / MANUEL LAYA El portavoz económico de Ciudadanos, Luis Garicano, advierte de que el populismo puede acabar con la UE en apenas cinco años D. BAJO / WORD SALAMANCA Viernes, 15 febrero 2019, 12:30

El portavoz económico y cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones europeas, Luis Garicano, reclamó ayer la convocatoria inmediata de elecciones generales en España para acabar con la situación de «incertidumbre» y liquidar una legislatura en la que «no ha sucedido nada bueno para España». Garicano recordó que «desde Ciudadanos exigimos desde el primer día de legislatura, cuando el señor Sánchez hizo la promesa de que iba a convocar inmediatamente elecciones, que hubiera una convocatoria de elecciones», explicó Garicano, para quien estos últimos «han sido meses perdidos». La prioridad de su formación política es «que el 'sanchismo', que consiste en el oportunismo y hacer lo que haga falta para mantenerse un día más en el poder, se acabe». El 'sanchismo', abundó, es «pernicioso», aunque matizó que «hay diferentes PSOE» en España, insinuando que quizá pueda haber pactos postelectorales si se dan las circunstancias.

Garicano visitó la ciudad para participar en el Foro Económico de El Norte de Castilla, celebrado en Salamanca y patrocinado por CGB, Global Exchange y Laboral Kutxa en el hotel Tryp Montalvo, donde también presentó su último libro, 'El contraataque liberal' .

El cabeza de lista de Ciudadanos para las europeas ironizó, minutos antes de su comparecencia, con que el presidente del Gobierno «ha descubierto finalmente que los independentistas, para su sorpresa, lo que quieren es la independencia», y por ello criticó que «ahora se eche las manos a la cabeza» puesto que «es algo que tendría que saber porque se lo hemos estado diciendo desde hace meses, que con gente que lo que quiere es que España fracase no se puede gobernar España». El rechazo a los Presupuestos Generales del Estado se debe a que «han intentado pasar unos presupuestos con una coalición que no tenía ningún apoyo parlamentario y que además eran malos». Además, la ministra de Economía, Nadia Calviño, «no nos llamó ni una vez para hablar de reformas. No ha habido ni un gesto del Gobierno, más que con su extraña coalición».

El nacionalismo «sólo ha querido conseguir competencias» hasta tener las suficientes «para dar el portazo». Garicano teme que si algún día se transfiere la Justicia a las Autonomías «se acabó todo». «No hay cesión de competencias que pueda acabar con su demanda», advirtió.

Contra el populismo

Para derrotar al «nacional populismo» antes hay que entenderlo. Garicano enmarcó en esta corriente al 'procés', al Brexit, la presidencia de Trump, los movimiento ultraconservadores de Europa del Este o el surgimiento de Vox, que «usa el mismo lenguaje» que aquéllos.

Garicano, doctor en Economía por la Universidad de Chicago y docente en Londres, ha buscado un enfoque económico. La crisis avivó los populismos, pero Garicano apunta a los cambios en la economía propiciados por los avances tecnológicos. Entre los cambios cita, por ejemplo, el incremento en las inversiones intangibles ('software', servicios 'on line' o tiendas virtuales) frente a las tangibles; la «escalabilidad» de la economía digital (una aplicación de móvil sustituye a una oficina bancaria, da servicios a millones de personas y, además, gana valor conforma gana usuarios) y las concentraciones empresariales multinacionales.

Garicano lamenta la «resistencia al cambio» que se detecta en muchas universidades

¿Qué consecuencias tiene esta 'digitalización' de la economía? Los Estados obtienen menos por los impuestos y se refuerza la idea entre la opinión pública «de que hay muchos avances, pero mis bolsillos no lo ven». Además, igual que la automatización acabó con los empleos manuales «las inteligencias artificiales acabarán con las habilidades intelectuales» y «muchos empleos de la clase media se verán amenazados» (Garicano 'salva' a los servicios y los empleos creativos o artísticos). Finalmente, la productividad de los mejores trabajadores 'digitales' se multiplica, igual que su salario, y tienden a «concentrarse» en unos pocas compañías.

La clase media, argumenta Garicano, observa estos tres fenómenos y concluye que no se está beneficiando de ellos. Y ahí es donde entran en acción los populismos para prometer «volver a un pasado cuando todo iba bien». Aprovechan la «ansiedad» de una parte de la opinión pública y les 'venden' «una vuelta al pasado, sin más detalles». El lema de Trump de 'hacer América grande otra vez' o la propaganda del Brexit contra la UE encajan como un guante en esta idea.

La respuesta, según Garicano, debe ser también triple. Hay que «dar la batalla emocional» y aportar «soluciones positivas» pensando en el futuro. También pide a las administraciones que se impliquen, que no se desentiendan de los problemas y que «apliquen» las leyes. Para concluir, sugiere «cambios en la política económica» y en materias como la formación o la competencia mercantil. Garicano insistió en la idea de implantar un «impuesto sobre la renta negativo» y deshecho ideas como la renta básica porque «desincentiva» la búsqueda de empleo y es inasumible económicamente.

«Hay mucho por hacer y corremos el riesgo de desandar el camino», advirtió. «Corremos el riesgo de quedarnos sin Unión Europea en 5 años». Si el populismo eurófobo logra un buen resultado en los comicios de mayo y los países miembros nombran comisarios euroescépticos podrían «paralizar» la UE hasta su colapso. «Es un momento muy importante».

Precampaña

Luis Garicano también expuso algunas ideas básica de Ciudadanos en cuestiones como formación, educación, inmigración, empleo o economía. Las elecciones están llamando a la puerta.

El Estado del Bienestar es «un complemento necesario de una economía de mercado dinámica», puesto que el primero «es el que aporta el sostén político para que la economía de mercado funcione», mientras que ésta es «el sostén económico para el Estado del Bienestar». «Las dos cosas van inseparablemente unidas, como vemos en las economías del norte de Europa como Dinamarca y Holanda, que son para nosotros el ejemplo a seguir en formación y empleo», aseguró Garicano, quien se mostró partidario de medidas como «el cheque formación de 500 euros que permita a todo el mundo formarse a la vez que hay un apoyo para que los ciudadanos salgan adelante y la tecnología nos mejore a todos». No es partidario de reducir el Estado del Bienestar sino de hacerlo más eficaz. Ahora «se gastan fondos sin ton ni son» en cursos para desempleados que no les aportan nada.

En materia universitaria («es mi pasión», confesó), lamentó la «resistencia al cambio» de las universidades españolas. «Y lo más alucinante es que muchas veces son los alumnos los que se oponen». Garicano cree que «todas» las universidades tienen «nidos de excelencia» que producen conocimiento y a los que «hay que ayudarlos a crecer». Así, se mostró partidario de mantener la financiación basal de las universidades y de recompensar a los catedrático y docentes que promuevan esa excelencia.

Garicano también hizo mención a la última reforma laboral y a la posibilidad de su derogación, mostrándose contrario a la misma porque «lo que no se puede hacer es volver al mercado de trabajo de Zapatero, en el que se destruían centenares de miles de puestos de trabajo cada trimestre». «Tenemos que tener un mercado de trabajo que funcione para todos y acabe con la precariedad», aseguró. «No se trata de derogar sino de avanzar hacia el futuro con estabilidad laboral para todos y no con esta situación de dualidad que condena a la precariedad a tanta gente».