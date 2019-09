Baloncesto Samuelson reconoce que «quería jugar en España y he venido a un equipo top como Avenida» La nueva jugadora, con la camiste ade Avenida en el centro de la cancha de Würzburg. / MANUEL LAYA El presidente del club señaló que era la pieza que faltaba para completar la plantilla REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Viernes, 13 septiembre 2019, 15:28

Karlie Samuelson fue presenta ayer oficialmente ante los medios de comunicación como nueva jugadora de Perfumerías Avenida. «Estoy feliz, siempre he querido jugar en España», reconocía nada más comenzar el acto de presentación.

Por su parte, el presidente del club, aseguró que «sabíamos que ésta era la pieza que nos faltaba para completar la plantilla», reconocía Jorge Recio, para añadir que «su nombre lo teníamos en mente desde hace ya casi dos años y ahora la negociación ha sido muy rápida y fácil por su parte y por la nuestra».

Y es que el equipo charro necesitaba esa gran amenaza exterior, la tiradora pura, pero Recio recordaba que «es mucho más una tiradora y por eso está aquí, por eso Miguel la quería con nosotros». Y parece que tras unos pocos días aquí ha dejado encantada a todo el mundo.

«Gracias por quererme aquí, en Salamanca», comenzaba una sonriente Karlie Samuelson, «quería estar en España y sé que éste es el mejor club en el que he querido estar». Samuelson, por conocidos y refrencias, sabía al equipo en el que aterrizaba, «sabía que era un club top y Chema Buceta me dijo que Avenida buscaba un alero, así que dije: »sí, voy«. La etiqueta de tiradora la lleva con ella y no rehúsa definirse así pero, además, »soy una jugadora de equipo, me gusta ayudar y hacer lo que el equipo requiera y creo que soy activa en defensa, sé que Miguel pide mucha intensidad en defensa y creo que puedo ayudar también en eso«, reconocía Karlie.

Precisamente ya conoce a su entrenador, «me gusta Miguel, apenas llevo un entrenamiento y un partido, todo ha sido muy rápido y estoy deseando más». Ahora, además de jugar, «quiero aprender más de la cultura y mejorar mi español, lo estudié en el instituto», bromeaba la nueva jugadora charra.

Por su parte, Miguel Ángel Ortega señaló que «siempre destacamos lo evidente y ella tiene un gran tiro, pero no se queda ahí. Ve bien el juego, se aplica en defensa... Hoy en día no sólo vale con ser buen tirador, ella tiene más cualidades, sabe correr, sabe ayudar y lo hace a un alto nivel», concluyó el técnico.