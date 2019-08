BALONCESTO - Liga DIA Samuelson: «El CB Avenida es una increíble oportunidad para mí, es un club top en Europa» Karlie Samuelson. / Foto: Fiba La alero británica del equipo salmantino señala que «he jugado contra Jewell, Tiffany, Maite, Silvia, Laura, Andrea o Kristine y sé que hay muchísimo talento en este equipo» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 13 agosto 2019, 14:31

La alero británica Karlie Samuelson se convertía a finales de la semana pasada en nueva jugadora del CB Avenida para cerrar el exterior del equipo, una zona que estará en teoría muy mermada para el arranque de la temporada por las posibles ausencias de Loyd y Hayes por compromisos en la WNBA y/o selección norteamericana. La jugadora perfumera ha concecido una entrevista al departamente de comunicación del club en la que valora su llegada a Salamanca. «Ya había escuchado muchas cosas del club y de la organización y definitivamente quise ser parte del equipo en cuanto tuve la oportunidad. Siempre he querido jugar en España y siento que ésta es una increible oportuidad para mí: ser parte de un equipo «top» en Europa y una grandísima organización», señala la jugadora, que añade al respecto que «hablé mucho con mi seleccionador nacional, Chema Buceta, y también con mis agentes sobre Avenida. También hablé mucho con mi compañera de selección, Rachel, que lleva cinco años jugando en España y todo lo que escuché fueron referencias muy positivas sobre el equipo así que me lancé de cabeza a jugar aquí».

«Mis expectativas son simplemente llegar lista para ayudar al equipo a ganar de la forma en que yo pueda ayudar. Me considero una jugadora muy orientada a ayudar al equipo y me encanta competir así que estoy emocionada no sólo por mi primer año en España, si no también por mi primera experiencia en Eurocup», expresa la alero británica.

A Samuelson ya la ha dado tiempo a analizar la plantilla del CB Avenida y asegura que «No conozco personalmente a todo el roster, pero sé que es una plantilla muy buena. Estoy emocionada de poder jugar con todas ellas porque he jugado contra Jewell, Tiffany, Maite, Silvia, Laura, Andrea o Kristine y sé que hay muchísimo talento en este equipo».

A la hora de definirse, la alero analiza que «me gusta pensar que soy esa clase de jugadoras que ayuda a que el trabajo del equipo salga adelante para ganar cada partido. Puedo anotar (sí, me encanta lanzar triples,jaja), pero también puedo defender, abrir el campo, cargar el rebote y ayudar a hacer fluido el ataque. Me encantará hacer lo que sea necesario para que el equipo gane».