Salvar el Archivo iniciará acciones contra el que ordene la salida de documentos Policarpo Sánchez, en el centro, sostiene los escritos registrados en la Subdelegación del Gobierno. / WORD Esta asociación recuerda que no dudará en llevar ante la Audiencia Nacional tanto al ministro de Cultura como a la Generalitat de Cataluña EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Miércoles, 31 octubre 2018, 11:34

El presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, presentó ayer un escrito en el registro de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca donde solicita al ministro de Cultura que exija a la Generalitat de Cataluña, «la devolución inmediata de todos los documentos que retiene ilegalmente, y además, le hemos advertido de que en caso de no hacerlo emprenderemos nuevas acciones legales, en este caso, contra él».

Asimismo, esta asociación ha solicitado el listado completo de todos los documentos que se van a tratar en la reunión que se ha anunciado para diciembre entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat, «para poder hace una exhaustiva revisión de los mismos al objeto de comprobar que encajan dentro de la Ley», matizó Sánchez a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Porque el presidente de Salvar el Archivo de Salamanca tienen sospecha de que el nuevo envío de documentos «es también ilegal», y por lo tanto, bajo su punto de vista, «vulneraría lo acordado por el Tribunal, los juzgados y la propia Ley». Policarpo Sánchez también advirtió que en el caso de que salga un solo documento más del Archivo de Salamanca, «emprenderemos acciones judiciales contra las personas que den la orden, amparen o ejecuten ese traslado».

Además, insiste en que las personas que van a tener entre sus manos esos documentos, y las que ordenen el envío a Cataluña, «tendrán que elegir entre la fidelidad a un partido político o ir la cárcel, no vamos a parar para conseguir que no salga un solo documento más del Archivo de Salamanca». Sánchez reitera su compromiso de que la Generalitat de Cataluña, «devolverá todos y cada uno de los documentos que retiene ilegalmente en su poder, y me he comprometido a que no saldrá ni un solo documento más delArchivo, y para ello, emprenderé todas las acciones sociales, políticas y judiciales que sean necesarias».

En referencia a las acciones judiciales, esta asociación tiene previsto llevar al ministro de Cultura, José Guirao, y a la Generalitat de Cataluña ante la Audiencia Nacionao, «en el caso de que salga un documento más del Archivo de Salamanca», o en el caso de que no devuelvan los documentos, «que retienen ilegalmente».

Por otra parte, Sánchez recordó las acciones políticas, centradas en la presentación de varias mociones en el Senado, en las Cortes de Castilla y León y en el Ayuntamiento de Salamanca, «donde pedimos a todos los grupos que apoyen esa moción en defensa de la legalidad y del cumplimiento de las resoluciones judiciales».

El 14 de noviembre concluirán esta escala de acciones políticas ante el Ministerio de Cultura, donde presentarán en su registro la solicitud formal de ejecución de sentencia «para que sean devueltos los 400.000 documentos al Archivo de Salamanca». Por otra parte, iniciarán una recogida de firmas a través de las redes sociales e internet.